Hokejista Kelemen opúšťa Mladú Boleslav a mieri do NHL

Mladá Boleslav 9. apríla (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Miloš Kelemen opúšťa český extraligový klub BK Mladá Boleslav a mieri do NHL. Podľa portálu iDnes.cz sa dohodol od budúcej sezóny na zmluve s Arizonou Coyotes. Zámorský klub zatiaľ informáciu nepotvrdil.



Dvadsaťdvaročný útočník by mal v prípravnom kempe "kojotov" zabojovať o miesto v prvom tíme. Podľa iDnes.cz podpísal s Arizonou počas play off českej extraligy dvojročný kontrakt.



Kelemen prišiel do Mladej Boleslavi vlani zo Zvolena, s ktorým predtým získal majstrovský titul. V základnej časti odohral za BK 44 zápasov, v ktorých strelil päť gólov a pridal 13 asistencií. Jeho chvíle prišli v play off, kde patril medzi hlavných ťahúňov tímu a v 14 dueloch nazbieral 12 bodov (9+3). Momentálne je najproduktívnejší hráč a najlepší strelec vyraďovačky. V nej však už nebude pokračovať, lebo Mladá Boleslav vypadla v semifinále s Třincom 0:4 na zápasy a sezóna sa pre jej hráčov skončila.



Kelemenovi sa darilo aj v národnom tíme, so slovenskou reprezentáciou vybojoval bronz na ZOH 2022 v Pekingu. Štartoval aj na vlaňajších MS v Rige a v kvalifikácii ZOH v Bratislave.



Slovenský reprezentant nie je prvý hráč, ktorému angažmán v Mladej Boleslavi otvoril cestu do zámoria. Brankár David Rittich sa v roku 2016 dohodol s Calgary, aktuálne pôsobí v Nashville, Radim Zohorna si zasa vybojoval zmluvu v Pittsburghu.