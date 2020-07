Kluby CHL si v drafte vybrali deväť Slovákov, Fatul z 3. miesta

Import draft CHL 2020:



1. Matvej Petrov (Rus./útočník, North Bay Battalion), 2. Jan Bednář (ČR/brankár, Acadie-Bathurst Titan), 3. Oliver Fatul (SR/obranca, Swift Current Broncos), ... 7. Alex Géci (útočník, Sarnia Sting), 21. Samuel Kňažko (útočník, Seattle Thunderbirds), 37. Dávid Mudrák (obranca, Oshawa Generals), 47. Matej Kaslík (útočník, Chicoutimi Saguenéens), 69. Andrej Golian (obranca Tri-City Americans), 90. Marko Stacha (obranca, Vancouver Giants), 91. Dominik Jendek (útočník, Sudbury Wolves), 102. Eugen Rabčan (všetci SR/brankár, Winnipeg Ice)

Ottawa 1. júla (TASR) - Deväť slovenských hokejistov si v drafte zahraničných hráčov vybrali kluby kanadských juniorských líg (CHL). Jednotkou sa stal ruský útočník Matvej Petrov, ktorého si vybral klub North Bay Battalion. Z tretieho miesta siahol tím Swift Current Broncos po slovenskom obrancovi Oliverovi Fatulovi.Fatul začal sezónu 2019/2020 v tipsportligovom HKM Zvolen a ako 17-ročný nastúpil v najvyššej súťaži do 29 zápasov. Neskôr zamieril do fínskeho klubu Tappara Tampere, v ktorom nastupoval v juniorskom i dorasteneckom tíme. Za sebou má aj trojročné pôsobenie v mládežníckych súťažiach vo Švédsku.Výber zahraničných mladíkov sa zvyčajne koná pár dní po drafte NHL. Mužstvá juniorských súťaží si v nich vyberajú hráčov s potenciálom do budúcnosti, ktorých nedraftovali v profilige. Najväčšie zastúpenie mali hráči z Ruska (15), Česka (13) a Slovenska (9).V minulosti sa jednotkami draftu stali aj Slováci Michal Sersen (2003), Martin Marinčin (2010) a Maxim Čajkovič (2018).