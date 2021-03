Mountfield Hradec Králové smeruje do štvrťfinále play off

Predkolo play off, 3. zápasy:



HC Kometa Brno - HC Vítkovice 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 48. Mueller, 73. Zaťovič - 51. Hruška

/na zápasy: 1:2/



HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Góly: 7. Strapáč, 28. Navrátil - 25. Straka

/konečný stav série: 3:0, do štvrťfinále postúpil Olomouc/



Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Góly: 45. Jarůšek - 5. Šalda, 17. Blain, 18. Orsava, 27. Zachar, 28. Smoleňák

/konečný stav série: 0:3, do štvrťfinále postúpil Mountfield/



Energie Karlove Vary - Dinamo Pardubice 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Góly: 58. a 78. Kohout - 25. Poulíček (PAULOVIČ)

/na zápasy: 1:2/

Praha 13. marca (TASR) - Hokejisti Komety Brno zvíťazili v sobotnom 3. zápase predkola play off českej extraligy na domácom ľade nad HC Vítkovic Ridera 2:1 po predĺžení. V 73. minúte o tom rozhodol domáci kapitán Martin Zaťovič. V sérii hranej na tri víťazné zápasy vedú Vítkovice už len 2:1.Sezóna sa skončila pre Plzeň, ktorá prehrala v Olomouci 1:2 a v sérii 0:3 na zápasy. Domácich priviedol k postupu 23 úspešnými zákrokmi slovenský brankár Branislav Konrád.Do štvrťfinále postúpil aj Mountfield Hradec Králové, ktorý vyhral na ľade Litvínova vedeného slovenským trénerom Vladimírom Országom 5:1 a sériu v najkratšom možnom čase 3:0. Stále žijú Karlove Vary, ktoré po predĺžení doma zvíťazili 2:1 nad Pardubicami. Hosťom nestačila asistencia slovenského útočníka Mateja Pauloviča.