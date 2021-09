Brankár Konrád sa po zásahu korčuľou pomaly zotavuje

Na archívnej snímke vpravo Petr Koukal (Jokerit). Foto: TASR/Michal Svítok

Olomouc 15. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Branislav Konrád sa pomaly zotavuje z nepríjemného zranenia, ktoré utrpel v prípravnom zápase s Hradcom Králové. Po zásahu korčuľou do jeho krku duel ukončili, Konráda museli operovať. Hráč Olomouca v stredu uviedol, že mal obrovské šťastie.Tesne po zápase klub vyhlásil, že Konrád utrpel hlbokú reznú ranu, no nebola zasiahnutá žiadna tepna ani žila.povedal slovenský brankár pre klubový web.povedal Konrád.Slovenský brankár opísal aj stav tesne po zranení, podľa lekárov mal obrovské šťastie:Protihráč, ktorý zasiahol Konráda, bol útočník Petr Koukal.Konráda čaká 23. septembra kontrola na neurológii a na ORL, tam by sa mal dozvedieť, kedy by sa mohol vrátiť: