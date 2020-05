Kotvan zostáva v českej extralige, podpísal zmluvu s Karlovými Varmi

Karlove Vary 19. mája (TASR) - Slovenský hokejista Oldrich Kotvan bude aj po odchode z Liberca naďalej pôsobiť v českej extralige. Dvadsaťdeväťročný obranca sa dohodol na spolupráci s klubom HC Energie Karlove Vary, s ktorým podpísal ročný kontrakt.



"S Libercom sme sa nedohodli na pokračovaní a od trénera som dostal informáciu, že by som mohol vo Varoch dostať väčší priestor, čo ja potrebujem. Vary hrali minulý rok skvelý hokej, takže som to chcel skúsiť. Urobím maximum pre to, aby som tímu pomohol," povedal Kotvan pre web svojho nového zamestnávateľa.



Kotvan odohral v predčasne ukončenej sezóne za Liberec 31 zápasov s bilanciou päť gólov a sedem asistencií. V minulosti obliekal v najvyššej českej súťaži aj dresy Zlína či Mladej Boleslavi. "Po odchode Matěja Stříteského sme zháňali obrancu, ktorý by zvládol porciu viac než 20 minút za zápas. Rozhodli sme sa zobrať Oldricha Kotvana, pretože potrebujeme vystužiť defenzívu aj čo sa týka oslabení. Naši obrancovia navyše väčšinou nie sú väčšieho vzrastu, tak sme jedného väčšieho chlapa potrebovali," uviedol na adresu slovenského reprezentanta tréner a športový manažér klubu Martin Pešout, ktorý plánuje novú posilu využiť aj v presilových hrách.



Kotvan má s mužstvom z kúpeľného mesta tie najvyššie ciele. "Chcel by som si zahrať play off a urobiť čo najlepší výsledok. Myslím si, že tím na to má, stačí sa pozrieť na minulú sezónu. Keď hral proti Libercu, tak to bol skutočne nepríjemný súper. Ambície budú vysoké," dodal bek, ktorý má na konte 18 reprezentačných štartov. V tíme sa stretne aj s krajanmi Dominikom Graňákom a Tomášom Mikúšom.