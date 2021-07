Krištof rozšíri slovenskú enklávu v Komete Brno

Brno 8. júla (TASR) – Slovenský hokejový reprezentant Michal Krištof si prvýkrát v kariére vyskúša českú extraligu. Dvadsaťsedemročný center sa po predčasnom konci v Kärpäte Oulu dohodol na zmluve s Kometou Brno. Informovala o tom oficiálna webstránka klubu.



Krištof sa v Brne stretne s viacerými krajanmi, v Komete bude už piatou slovenskou posilou po Matejovi Tomekovi, Marekovi Ďalogovi, Marcelovi Haščákovi a Andrejovi Kollárovi.



„Po sezóne v Oulu som požiadal svojho agenta, aby zistil situáciu, ktoré kluby by mali o mňa záujem. Ozvala sa Kometa a myslím si, že to bol najlepší výber. Teším sa na super zázemie, na fanúšikov a ďalšou výhodou bude i fakt, že to budeme mať po dlhšom čase blízko domov," povedal Krištof pre klubový web.



Slovenský útočník opustil Kärpät po troch sezónach, s vedením fínskeho klubu sa dohodol na predčasnom rozviazaní zmluvy. Tá mala pôvodne platiť aj na ročník 2021/2022. V sezóne 2018/2019 pomohol Kärpätu k zisku strieborných medailí. V uplynulom ročníku fínskej Liigy si pripísal 24 bodov (10+14) v 57 stretnutiach základnej časti a dve asistencie v piatich dueloch play off. Štartoval aj na MS 2021 v Rige, kde Slovensko po ôsmich rokoch postúpilo do štvrťfinále. Na šampionáte zaznamenal v ôsmich zápasoch gól a asistenciu.



Nitriansky odchovanec si v minulosti vyskúšal najvyššiu fínsku súťaž aj v drese Sport Vaasa. Svoju krajinu reprezentoval aj na MS 2018 a 2019 a predstavil sa aj na ZOH 2018 v Pjongčangu.