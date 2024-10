Langnau im Emmental 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Michal Krištof sa upísal do konca sezóny švajčiarskemu SCL Tigers. Tridsaťjedenročný útočník už absolvoval tréning v novom pôsobisku v Langnau a v piatok by mal zasiahnuť do zápasu. Na drese bude nosiť číslo 16.



Klub reagoval angažovaním bronzového medailistu zo ZOH 2022 v Pekingu na absenciu Saku Mäenalanena a Seana Malonea. Krištof odohral v tejto sezóne za HK Soči v KHL 10 zápasov s bilanciou päť bodov (2+3). Správu priniesol švajčiarsky klub na svojom oficiálnom webe scltigers.ch.