Kruľ a Pulkert chcú pomôcť zväzu najmä v efektivite a koordinácii

Bratislava 13. augusta (TASR) - Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan uvažoval o rozšírení výkonnej zložky zväzu už dlhšie. Nový výkonný riaditeľ SZĽH Peter Kruľ chce pomôcť zväzu najmä v plánovaní a koordinácii. Zároveň chce zefektívniť komunikáciu a rozhodovanie na jednotlivých oddeleniach.



Okrem Kruľa má zväz nového človeka aj na poste generálneho sekretára. Na uvoľnenú stoličku po Miroslavovi Valíčkovi, ktorý sa v júni vzdal funkcie, zasadol Ivan Pulkert. "Po odchode Miroslava Valíčka nastalo na zväzu vákuum, ktoré sme museli vyplniť. Na tomto sme usilovne pracovali. Ivan bude mať za úlohu riešiť operatívu na zväze, ktorej je neúrekom a zastrešovať regionálnych manažérov. Bude riešiť aj komunikáciu s klubmi, ktorú by sme radi zlepšili," povedal Šatan vo štvrtok na tlačovej konferencii v Bratislave.







Kruľ má za sebou štúdium diplomacie na univerzite v Banskej Bystrici aj v Kolíne nad Rýnom, neskôr študoval aj verejnú politiku na Harvarde v USA. Pracoval vo finančnom sektore so zameraním predovšetkým na oblasť zdravotníctva, a tiež v oblasti strategického poradenstva, kde sa venoval projektom zameraným na stratégiu, financie a transformácie firiem. Pulkert pracoval ako manažér v súkromnom sektore, v oblasti obchodu, priemyslu, logistiky a retailu. Jeho úlohou bol rozvoj a budovanie jednotlivých značiek. "Ja som prijal ponuku preto, lebo som vyrastal v hokejovej kabíne do juniorských čias. Som rád za túto príležitosť a verím, že sa nám podarí posunúť slovenský hokej," povedal Pulkert.



Šatan uviedol, že Kruľ by mal prevziať aj niektoré úlohy, ktoré prezident zväzu plnil v časovej tiesni: "Už v minulosti sme sa rozprávali o podobnej funkcii. Niektoré problémy a veľa agendy, ktorá sa nakopila, ukázali, že je potrebné mať človeka so skúsenosťami. Uvidíme, ako sa posunieme na vyššiu úroveň. Ja sa budem viac venovať reprezentatívnej časti, Peter zasa výkonnej."



Prezident zväzu sa v najbližších dňoch vyjadrí aj k financiám, ktoré pôjdu na pomoc klubom v rámci sanovania škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. Na zväze už majú návrh ich prerozdelenia. "Intenzívne sme o tom diskutovali na výkonnom výbore, máme internú dohodu, v blízkej dobe zverejníme detaily," uviedol Šatan.



Šéf slovenského hokeja bude v najbližších dňoch riešiť aj novú spoločnosť APHK (Asociácia profesionálnych hokejových klubov), ktorá sa bude podieľať na riadení najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Predchádzajúcu spoločnosť Pro-Hokej na základe hlasovania akcionárov na riadnom valnom zhromaždení 21. júla 2020 poslali do likvidácie. "Zmluva ešte nie je podpísaná, ale v krátkom čase sa stretneme. Čakali sme na to, ako sa kluby dohodnú, vieme, že nie sú kompletní, čo sa týka názorov. Ale v krátkej dobe chceme situáciu vyriešiť. Rovnako aj situáciu s pandémiou koronavírusu a rozhodcov. Je toho dosť. Chceme, aby sa sezóna začala bez čo najmenších problémov, ale vieme, že nás čaká naozaj zaujímavá sezóna vzhľadom na situáciu."



Všetky kluby dostali od SZĽH odporúčanie, aby sa na prítomnosť koronavírusu testovali minimálne raz pred začiatkom prípravy a raz pred začiatkom súťaže. "Vypracovali sme manuál, ktorý sme im dali. Verím, že prípadov bude čo najmenej, ale sme pripravení na operatívne riešenia a kluby musia medzi sebou maximálne spolupracovať. Potrebujeme ich súčinnosť," dodal Šatan.