Kusko prispel asistenciou k víťazstvu Olomouca nad Kladnom 4:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Kusko sa podieľal v 57. minúte na štvrtom góle svojho tímu do prázdnej bránky súpera.

Autor TASR
Olomouc 17. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Silvester Kusko prispel jednou asistenciou k víťazstvu HC Olomouc v stredajšom dueli 4. kola českej extraligy nad Kladnom 4:1. Kusko sa podieľal v 57. minúte na štvrtom góle svojho tímu do prázdnej bránky súpera. Pre Olomouc to bolo druhé víťazstvo v prebiehajúcej ligovej sezóne.



česká extraliga - 4. kolo:

HC Olomouc – Rytíři Kladno 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Góly: 13. Krastenbergs, 26. Nahodil, 49. Anděl, 57. Orsava (KUSKO) – 50. Bláha
