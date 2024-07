Kuznecov opúšťa NHL, upísal sa na štyri roky SKA Petrohrad

Moskva 31. júla (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov po jedenástich rokoch opúšťa zámorskú NHL a vracia sa do rodnej krajiny. Po rozviazaní zmluvy s Carolinou Hurricanes sa dohodol na štvorročnom kontrakte s klubom KHL SKA Petrohrad. Informovala o tom agentúra AP.



Tridsaťdvaročný útočník mal s Carolinou ešte rok platnú zmluvu. Rozhodol sa však vzdať zostávajúcich 6 miliónov dolárov a zamieril do KHL. Polovicu platu mu vyplácal Washington. Detaily kontraktu s SKA neboli zverejnené.



Carolina získala Kuznecova 8. marca z Washingtonu výmenou za výber v 3. kole draftu. V jej drese odohral 20 zápasov a zaznamenal sedem bodov (2+5), v desiatich dueloch play off pridal štyri góly a dve asistencie. Počas sezóny mal osobné problémy a absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA.



Ruský center patril medzi dlhoročné stálice Washingtonu, významne sa podieľal aj na zisku Stanleyho pohára v roku 2018. V uplynulých dvoch sezónach však jeho produktivita klesala, v minulom ročníku získal v drese Capitals iba 17 bodov (6+11) v 43 zápasoch.



V septembri 2019 dostal od vedenia NHL trojzápasový dištanc "za nevhodné správanie sa". Trest dostal iba mesiac po tom, čo mal pozitívny test na kokaín a na medzinárodnej scéne mu zakázali štyri roky reprezentovať jeho krajinu.



Kuznecov odohral v základnej časti NHL dokopy 743 zápasov, v ktorých získal 575 bodov (173+402). V play off pridal 73 bodov (33+40) v 97 dueloch.