Laine sa dostal do nominácie Fínska na Turnaj štyroch krajín

Nominácia Fínska na turnaj 4 Nations Face-Off:



Brankári: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators)*



Obrancovia: Jani Hakanpää (Toronto Maple Leafs), Miro Heiskanen (Dallas Stars)*, Esa Lindell (Dallas Stars)*, Olli Määttä (Utah Hockey Club), Niko Mikkola (Florida Panthers), Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers), Juuso Välimäki (Utah Hockey Club)



Útočníci: Sebastian Aho (Carolina Hurricanes)*, Joel Armia (Montreal Canadiens), Aleksander Barkov (Florida Panthers)*, Mikael Granlund (San Jose Sharks), Erik Haula (New Jersey Devils), Roope Hintz (Dallas Stars), Kaapo Kakko (New York Rangers), Patrik Laine (Montreal Canadiens), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Anton Lundell (Florida Panthers), Eetu Luostarinen (Florida Panthers), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche)*, Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks)



Helsinki 4. decembra (TASR) - Do nominácie fínskej hokejovej reprezentácie na prestížny Turnaj štyroch krajín (4 Nations Face-Off) v Montreale a Bostone (12.–20. februára 2025) sa dostal aj krídelník Patrik Laine, ktorý len v noci na stredu absolvoval debut v sezóne NHL. Spolu s ďalšími nominovanými hráčmi sa tak pridal k šestici Juuse Saros, Miro Heiskanen, Esa Lindell, Sebastian Aho, Aleksander Barkov a Mikko Rantanen, ktorých vybralo vedenie národného tímu do kádra už v júni.Laine bol jedným zo 17 mien, ktorí doplnili úvodné sexteto. Dvadsaťšesťročný útočník si počas predsezónnej prípravy poranil koleno a svoju premiéru v drese Montrealu tak zažil až v noci na stredu proti NY Islanders. Ozdobil ju gólom, ktorým prispel k víťazstvu 2:1 pp. Do fínskeho výberu sa zmestil aj jeho spoluhráč z tímu Canadiens Joel Armia. V nominácii je aj obranca Jani Hakanpää, hoci je momentálne zranený. V tíme sú až štyria hráči z tímu úradujúceho držiteľa Stanleyho pohára - Floridu zastupujú okrem Barkova aj obranca Niko Mikkola a útočníci Anton Lundell a Eetu Luostarinen. Trojicu brankárov tvoria okrem Sarosa (Nashville Predators) aj Kevin Lankinen (Vancouver Canucks) a Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres).odštartujú Turnaj štyroch krajín 13. februára duelom proti USA v Montreale, v tamojšom Bell Centre nastúpia o dva dni neskôr proti Švédsku a základnú časť uzavrú súbojom s Kanadou (17. februára v TD Garden v Bostone). Finále sa uskutoční 20. februára v Bostone. Informoval o tom oficiálny web NHL.