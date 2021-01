Cehlárik asistoval pri prvom góle Leksandu

výsledky:

Frölunda HC – Brynäs IF 7:3,



Leksands IF – Djurgardens IF Hockey 3:2 pp a sn

Linköpings HC – Malmö Redhawks 6:3,



Skelleftea – Rögle BK 2:0

Štokholm 30. januára (TASR) – V sobotňajšom zápase švédskej hokejovej ligy zvíťazili hráči Leksandsu IF nad Djurgardens IF Hockey 3:2 po samostatných nájazdoch. Asistenciu pri prvom góle domácich si pripísal slovenský útočník Peter Cehlárik.