VIDEO: Lintner svojho nástupcu neodporučil: Lepšieho ako ja nenájdu

Bratislava 24. júna (TASR) – Odvolaný šéf Pro-Hokeja Richard Lintner vníma pondelňajšie rozhodnutie dozornej rady spoločnosti ako prirodzenú vec. V najbližších dňoch si chce odpočinúť, potom plánuje využiť svoje skúsenosti a chce sa pustiť do ďalšieho projektu.







Bývalý reprezentačný obranca nastúpil do funkcie v auguste 2015, keď nahradil Vladimíra Paštinského.

„Ja sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom, médiám a partnerom a celému svojmu tímu, s ktorým som spolupracoval v kancelárii. Mám za sebou päť rokov skvelej roboty a fantastického obdobia, ktoré ma napĺňalo. Skúsenosti v budúcnosti určite využijem," povedal Lintner na stredajšom brífngu v Bratislave.



Dozorná rada spoločnosti Pro-Hokej odvolala Lintnera na pondelňajšom zasadnutí v Banskej Bystrici, dočasným riadením poverili Imreho Valáška, riaditeľa HC Nové Zámky.







„Ja som prebral firmu v čase, keď mala najnižšie tržby v histórii, posúvať ju dopredu na začiatku nebolo ťažké. Ale tým, ako sme išli dopredu, sme na seba kládli vyššie nároky. V rámci tržieb sme sa až po dnešný deň dostali na trojnásobné navýšenie. Pro-Hokej obchoduje so sumou nad tri milióny eur, keď som firmu prebral, tak to bolo o dva milióny menej," zdôraznil Lintner.



Ďalej uviedol, že liga sa počas jeho šéfovania posunula aj v iných smeroch. „Po ekonomickej stránke sme urobili taký malý zázrak. Sľuboval som po mojom nástupe, že chcem veci posunúť vpred, čo sa mi podarilo. Aj po spoločenskej a politickej stránke sme Tipsport Ligu dostali na vyššiu úroveň a to aj do zahraničia. Keď som nastúpil, tak sme nemali ani Facebook. Prvýkrát v histórii sme zorganizovali Winter Classic, čo bola veľká vec. Ak to bude chcieť niekto urobiť v budúcnosti, musí počítať s tým, že to bude mať mimoriadne náročné."



Spoločnosť Pro-Hokej riadila najvyššiu súťaž do sezóny 2018/19, po nej prebrala športovú-technickú stránku Ligová rada SZĽH, ktorá v sezóne 2019/20 pozostávala z troch členov - prezidenta SZĽH Miroslava Šatana, riaditeľa oddelenia súťaží SZĽH Igora Guryču a odvolaného Lintnera.







Dôvody odvolania Lintnera boli viaceré. Ako v pondelok informoval člen dozornej rady Róbert Ľupták, okrem nedoriešených práv boli zástupcovia klubov nespokojní aj v iných veciach. „Možno sme ťažšie komunikovali a možno treba skúsiť niečo nové. Kluby s tým boli stotožnené. Richard nejaké veci nechcel počuť a akceptovať, ale pre hokej urobil veľa práce. My sa s ním chceme rozísť v dobrom, ale chceme viac napredovať," vysvetlil Ľupták.



Lintner nechcel v stredu o dôvodoch hovoriť verejne. Nepotešilo ho však, že s rozhodnutím dozornej rady súhlasili všetky kluby najvyššej súťaže: „Nebudem klamať, nepotešilo ma to. Ale kto chce pracovať s tigrami a šelmami, musí byť pripravený na to, že ho občas nejaká pohryzie."



Okrem dôvodov, ktoré po odvolaní svojho šéfa uviedla dozorná rada, sa však špekuluje aj o ďalších. Pro-Hokej by údajne mohol zastrešiť nový generálny partner. "Interné firemné veci komentovať nebudem. Ale postavím sa k tomu jasne, prešli sme náročným obdobím, naši partneri sa postavili k situácii extrémne lojálne. Bol by som prekvapený, ak by takto niekto uvažoval. Považujem to za nezodpovedné. Partnerstvá, ktorá sa ukázali ako veľmi silné, by sa mali ešte viac rozvíjať."



Počas piatich rokov vo funkcii sa Lintner neustále držal svojej línie a preto ani po odvolaní necíti, že ak by mohol, tak by niečo urobil inak. "Držal som sa stále tých istých vecí striktne celých päť rokov. Stabilita je niekedy aj dôvodom pre nepríjemnú ranu, ktorú som dostal. Zobral som zodpovednosť na seba a je to v poriadku. Ale ja som si udržal svoj postoj a filozofiu a s tým som vnútorne spokojný," tvrdí Lintner.



Počas pôsobenia bývalého slovenského reprezentanta sa Pro-Hokej dostal do pozície, keď bol viac obchodnou spoločnosťou, ako spoločnosťou, ktorá riadi ligu. "Kľúčové otázky s akcionármi boli obchodného charakteru. Diskutovali sme o tom, ako nastaviť marketingové zmluvy, lebo sme ich chceli vylepšiť. Dnes sú vo veľmi dobrom stave," uviedol Lintner. Ďalšie kroky Pro-Hokeja predpovedať nevie a zatiaľ nevie ani to, kto by ho na pozícii mohol 21. júla nahradiť. "Lepšieho ako som bol ja, samozrejme, nenájdu," vyhlásil s úsmevom.