Hráči Litvínova musia ísť pre viaceré pozitívne testy do karantény

Praha 26. septembra (TASR) - Hokejisti Litvínova musia ísť do karantény. Piatkové testy hráčov, realizačného tímu aj niekoľkých členov klubového vedenia odhalili viaceré prípady koronavírusu. Litvínov neodohral piatkový zápas českej extraligy na ľade Liberca a ani nedeľný duel proti Plzni. Podľa najnovších informácií sa odložia aj ďalšie tri jeho zápasy.



Severočesi sú po Vítkoviciach, Brne a Karlových Varoch už štvrtý klub najvyššej českej súťaže, ktorý zasiahla koronavírusová infekcia. "Výsledky testov odhalili niekoľko pozitívnych prípadov. Zápasy s Karlovými Varmi, Olomoucom aj Hradcom Králové sú odložené. Verva nastupuje do karantény. Klub sa aj ďalej bude riadiť pokynmi krajskej hygienickej stanice," potvrdil Litvínov, ktorý by teoreticky mohol opäť nastúpiť na domáci zápas 9. októbra s Pardubicami.



Litvínov vedie slovenský tréner Vladimír Országh. V mužstve pôsobia aj dvaja slovenskí legionári - brankár Denis Godla a útočník František Gerhát.