Košičania nastúpia proti Skelleftei o postupovú nádej i prvé body

Doterajšie výsledky HC Košice v Lige majstrov:



EHC Biel-Bienne - Košice 3:1



Košice - Servette Ženeva 2:3



EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2



Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2







zostávajúci program HC Košice v LM:



utorok, 10. októbra: Košice - AIK Skelleftea /17.30/



streda, 10. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/

Košice 9. septembra (TSAR) - Hokejisti HC Košice nastúpia proti AIK Skelleftea s cieľom získať prvé body a zároveň si udržať teoretickú šancu na postup do ďalšej fázy Ligy majstrov. V pozícii favorita bude v utorok švédsky tím, ktorý má po štyroch dueloch šesť bodov a reálne vyhliadky na postup. Podľa hráča slovenského majstra Mareka Bartánusa bude dôležitá najmä dôsledná hra v defenzíve a zodpovedný prístup na oboch stranách klziska.V histórii LM pôjde už o druhú konfrontáciu týchto tímov. Práve Skelleftea vystavila Košičanom stopku v 16-finále play off v sezóne 2015/16.v prvom stretnutí doma zvíťazili 4:3, keď sa dvomi gólmi blysol Bartánus:Košičania v odvete nezúročili nádejný výsledok a po prehre vo Švédsku 0:3 sa pre nich LM skončila. Tentoraz hrozíkoniec už po skupinovej fáze. Tá sa hrá v novom formáte, keď spomedzi 24 tímov zoradených do jednej tabuľky postúpi 16 najlepších. Košičania sú zatiaľ na predposlednej 23. priečke a spoločne s posledným Bolzanom ako jediní ešte nebodovali.pripomenul Bartánus.Švédsky tím vstúpil do LM víťazstvom nad Salzburgom 4:0, nasledovali prehry s Pardubicami 3:4 a Rouenom 0:1, po ktorých sa stal prvým premožiteľom Tappary Tampere. Tú zdolal vonku 5:3. V kádri Skelleftei je päť hráčov so skúsenosťami z NHL a viacero účastníkov z MS i ZOH. V doterajšom priebehu švédskej ligy zvíťazila v piatich z ôsmich zápasov. V nedeľňajšom zápase na ľade Växjö (0:2) prehrala prvýkrát po troch víťazstvách.poznamenal kapitán HC Košice Michal Chovan. Košičania majú pred sebou ešte dva zápasy v skupinovej fáze LM. Na zachovanie si postupovej nádeje v nich potrebujú dve víťazstvá za šesť bodov, no ani tie by im ešte nemuseli stačiť. Zápas je na programe v utorok o 17.30 h.