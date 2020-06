LM: Obhajca trofeje Frölunda proti Grodnu, Sparta proti Lukko Rauma

Dvojice 1. kola play off:



Bílí Tygři Liberec (ČR) – GKS Tychy (Poľ.)

Lulea Hockey (Švéd.) – Eisbären Berlín (Nem.)

ZSC Lions (Švaj.) – SönderjyskE (Dán.)

Lukko Rauma (Fín.) – HC Sparta Praha (ČR)

EC Red Bull Salzburg (Rak.) – Tappara Tampere (Fín.)

HC Bolzano (Tal.) – EHC Biel-Bienne (Švaj.)

Färjestad BK (Švéd.) – Cardiff Devils (V.Brit.)

Straubing Tigers (Nem.) – Servette Ženeva (Švaj.)

Kärpät Oulu (Fín.) - Aalborg Pirates (Dán.)

Adler Mannheim (Nem.) – HC Grenoble (Fr.)

EV Zug (Švaj.) – Skelleftea AIK (Švéd.)

EHC Red Bull Mníchov (Nem.) – Ilves Tampere (Fín.)

HC Oceláři Třinec (ČR) – Junosť Minsk (Bielorus.)

Frölunda Indians (Švéd.) – HK Neman Grodno (Bielorus.)

HC Davos (Švéd.) – Viedeň Capitals (Rak.)

Rögle BK (Švéd.) – Stavanger Oilers (Nór.)

Bern 3. júna (TASR) - Šampión uplynulých dvoch ročníkov hokejovej Ligy majstrov Frölunda Indians zo Švédska sa v 1. kole nasledujúcej sezóny súťaže stretne s bieloruským tímom HK Neman Grodno. Rozhodol o tom stredajší žreb.Do úvodného kola zasiahnu aj tri české tímy, Bílí Tygři Liberec si zmerajú sily s poľským GKS Tychy, Oceláři Třinec nastúpia proti bieloruskému Junosť Minsk a Spartu Praha čaká fínsky tím Lukko Rauma.Tridsaťdva tímov rozdelili pred žrebom do dvoch výkonnostných košov podľa výsledkov v domácej súťaži a v umiestnení súťaži v rebríčku LM, pričom v úvodnom šestnásťfinále sa nemohli stretnúť tímy z rovnakej krajiny.Pandémia koronavírusu posunula nový ročník LM o viac ako mesiac, navyše so zásadne zmeneným hracím formátom. Liga neponúkne zápasy v základných skupinách, 32 účastníkov začne hrať rovno play off, až do semifinále systémom doma - vonku, úvodné zápasy sú na programe 6. a 7. októbra, jediný finálový súboj 9. februára 2021. Celkovo sa počas deviatich hracích dní odohrá 61 duelov.Slovensko nebude mať v nasledujúcej sezóne zastúpenie v súťaži. Po predčasnom ukončení domácej Tipsport Ligy získala právo štartu Banská Bystrica, no vzdala sa ho. Namiesto účastníka Tipsport Ligy získal poslednú voľnú kartu do budúcosezónnej edície LM druhý tím po základnej časti bieloruskej ligy Neman Grodno.