Hokej-LM: Slovan prehral na ľade Tappary Tampere

Tappara Tampere - HC Slovan Bratislava 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Góly: 11. Kelleher (Tanus, Kuusela), 11. Henriksson (Granath, Moilanen). Rozhodovali: Barcelo (Fr.), Brännare - Jusi, Pekkala (všetci Fín.), vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4122 divákov.



Tappara: Heljanko - Kemiläinen, Vittasmäki, Thomas, Tuulola, Seppäla, Matuškin, Jürgens - Merelä, Lehterä, Savinainen - Ojamäki, Virta, Puhakka - Kelleher, Tanus, Granath - Kuusela, Moilanen, Henriksson - Nieminen



Slovan: Hlavaj - Valach, Ackered, MacKenzie, Beňo, Golian, Sersen, Maier - Pecararo, Rapuzzi, Haščák - Fominych, Minárik, Takáč - Lukošík, Kytnár, Matoušek - Šotek, Zigo, Török

1. Tappara Tampere 3 3 0 0 0 10:3 9



2. EHC Red Bull Mníchov 2 2 0 0 0 8:2 6



3. Rapperswil-Jona Lakers 2 0 0 0 2 2:7 0



4. Slovan Bratislava 3 0 0 0 3 3:11 0

Tampere 8. septembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava prehrali v zápase C-skupiny Ligy majstrov na ľade fínskeho klubu Tappara Tampere 0:2. Po troch dueloch sú bez bodového zisku na poslednom 4. mieste skupiny.Na ďalší súboj v Lige majstrov nastúpia v stredu 5. októbra, keď na domácom ľade privítajú Rapperswil-Jona Lakers.Prvá tretina patrila domácim herne aj gólovo. Podľa oficiálneho zápisu v nej hostia iba raz vystrelili na bránku, domáci vyťažili z 11 striel dva góly. Slovanisti sa od 2. minúty ubránili oslabeniu po vylúčení Ackereda, no trest toho istého obrancu v 10. minúte už hráči Tampere potrestali, keď Kelleher bez prípravy prestrelil Hlavaja - 1:0. Už o 24 sekúnd bol náskok domácich dvojgólový, brankára hostí prekvapil Henriksson - 2:0.Domáci mali v druhej tretine hru pod kontrolou a nebezpeční boli najmä v presilovkách. Najväčšiu šancu Slovanistov na skórovanie v prvej polovici zápasu mal v 27. minúte Lukošík, ale zblízka neprekonal Heljanka. Slovanisti sa snažili o početnejšiu streľbu, ale Heljanko zmaril ich päť streleckých pokusov v druhej tretine.Hostia sa v tretej časti snažili o kontaktný gól, ale proti organizovanej hre Tappary sa ťažko presadzovali a nedostávali sa do výhodných streleckých pozícií. Slovanisti sa mohli vrátiť do zápasu v 57. minúte, keď dostali 104-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekvapili defenzívu súpera na čele s brankárom. Slovenský majster v závere skúsil aj hru bez brankára, ale Heljanka neprekonal.