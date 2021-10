Mníchov deklasoval Hug v hokejovej Lige majstrov

LM – C-skupina:



Adler Mannheim - HC Lausanne 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 58. Akdag - 18. Sekáč, 29. Bozon (GERNÁT), 53. Baumgartner



Cardiff Devils - Lukko Rauma 3:6 (0:3, 2:2, 1:1)

Góly: 31. Register, 35. Waller, 49. Dupont - 7., 37. a 60. Nyman, 8. Tammela, 18. Kainulainen, 31. Pooley



Konečná tabuľka C-skupiny:



1. Rauma 6 4 0 2 0 22:11 14 - play off



2. Mannheim 6 3 1 0 2 21:13 11 - play off



--------------------------------



3. Lausanne 6 2 1 0 3 11:15 8



4. Cardiff 6 1 0 0 5 11:26 3



D-skupina:



Rögle BK - Sönderjyske Ishockey 8:3 (0:0, 2:1, 6:2)

Góly: 50. a 55. Sjodin, 27. Bristedt, 28. McKiernan, 50. Stromgren, 52. Stal-Lyrenas, 53. Johnsson, 54. Larsson - 30. O'Donnell, 46. Eller, 46. Eskildsen



EV Zug - EHC Red Bull Mníchov 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Góly: 14. Kovář - 31. a 55. Schutz, 3. Eckl, 25. Tiffels, 42. Gogulla, 55. Lindner



Konečná tabuľka D-skupiny:



1. Rögle 6 4 1 0 1 23:14 14 - play off



2. Mníchov 6 4 0 0 2 25:13 12 - play off



----------------------------------



3. Zug 6 3 0 1 2 28:19 10



4. Sonderjyske 6 0 0 0 6 11:41 0



E-skupina:



HC Lugano - Eisbären Berlín 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Góly: 31. Vedova, 33. Wolf - 5. a 46. White, 22. Byron, 59. Fiore



Konečná tabuľka E-skupiny:



1. Tappara 6 3 2 0 1 25:18 13 - play off



2. Skelleftea 6 3 0 0 3 22:21 9 - play off



----------------------------------



3. Eisbären 6 2 0 1 3 21:26 7



4. Lugano 6 2 0 1 3 20:23 7



G-skupina:



KAC Klagenfurt - HC Donbass Doneck 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Góly: 28. Kapel - 8. Ľalka, 55. Šišľannikov



Konečná tabuľka G-skupiny:



1. Klagenfurt 6 3 2 0 1 19:9 13 - play off



2. Rouen 6 3 0 1 2 15:14 10 - play off



----------------------------------



3. Doneck 6 2 0 2 2 15:17 8



4. Rungsted 6 0 2 1 3 13:22 5

Bratislava 13. októbra (TASR) – V stredajšom zápase C-skupiny Ligy majstrov zvíťazili hokejisti Lausanne na ľade nemeckého Mannheimu 3:1. Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský obranca Martin Gernát. Na postup do play off to však švajčiarskemu tímu nestačilo, v skupine obsadil 3. priečku za Mannheimom a Lukkom Rauma.V priamom súboji o postup z D-Skupiny zvíťazil Mníchov na ľade Zugu hladko 6:1.