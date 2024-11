Lotyši sú v deficite, nevyužili novembrovú reprezentačnú prestávku

Riga 13. novembra (TASR) - Lotyšská hokejová reprezentácia neodohrala v novembrovom asociačnom termíne žiadne prípravné zápasy. Nemá dostatok financií.



"Nepamätám si, kedy sme naposledy nehrali v novembri, ale rozhodnutie padlo výlučne pre finančnú situáciu. Netýkalo sa však len mužskej reprezentácie, zmeny v plánoch prípravy postihli aj výbery do 18 a 20 rokov. Rozhodli sme sa s prihliadnutím na to, že nás čaká náročná sezóna a príprava na olympijské hry a nie je známe, z akých prostriedkov bude príprava financovaná," povedal v rozhovore pre portál sportacentrs.com generálny sekretár Lotyšskej hokejovej federácie (LHF) Roberts Plujejs.



Vedenie federácie sa rozhodlo šetriť po tom, ako zistilo, že rozpočet organizácie je v deficite. "Dúfame, že november bude jediný, ktorý sme vynechali. Môžeme zdôvodniť, že príprava na olympijskú kvalifikáciu bola dlhšia, bola to samotná kvalifikácia. V istom zmysle sa tým prenáša tá novembrová príprava do kvalifikácie. Nie sme jediní, ktorí tak urobili. Nórsko, Francúzsko ani oni nehrali v novembri," pokračoval.



Lotyši naposledy vynechali novembrovú reprezentačnú pauzu v roku 2011. Nasledujúcu previerku, v decembri v Poprade na Kaufland Cupe 2024, by mali absolvovať. Na turnaji si zmerajú sily so Slovenskom a Nórskom.