Hokejistka Lucák Čupková získala tretí ruský titul

Ufa 13. septembra (TASR) – Slovenská hokejistka Nicol Lucák Čupková získala svoj tretí majstrovský titul v ženskej hokejovej lige v Rusku (WHL). So svojím tímom Agideľ Ufa triumfovala vo finálovej sérii proti obhajkyniam prvenstva z klubu KRS Vanke Rays 2:1 na zápasy. „Kvalitou zápasov to bolo najlepšie finále odkedy funguje táto liga," povedala Lucák Čupková pre TASR.



Pre 28-ročnú útočníčku to bola už ôsma sezóna v Ufe, pričom zmluvu má aj na nasledujúce dve. Premiérovo sa z titulu tešila v roku 2018, v ďalšej sezóne Ufa obhájila prvenstvo, no v ročníku 2019/2020 jej ambície na zlatý hetrik zmarili hráčky KRS Vanke Rays. Vo finále ročníka 2020/2021 sa stretli práve najlepšie družstvá nedávnych ročníkov.



Pred finálovou sériou, pôvodne plánovanou na marec, malo viacero hráčok pozitívne testy na Covid-19 a keďže v apríli sa konali MS, vedenie ligy odložilo finále až tesne pred úvod nového ročníka 2021/2022.



„Predošlé série sa hrali na tri víťazné zápasy, tentoraz sa to pre nezvyčajný termín skrátilo na dve. Pri predošlých dvoch tituloch sme série vyhrali jednoznačne 3:0 na zápasy, tentoraz to bolo dramatické. Prvý zápas sme vyhrali 5:2, druhý prehrali 1:4 a v treťom rozhodujúcom sme zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch, takže dráma až do úplného konca. Finálové zápasy boli aj o získaných skúsenostiach. My máme mladý tím, no asi sme to víťazstvo chceli viac než súperky," prezradila jediná Slovenka v súťaži.



V Ufe pôsobí pod vedením trénera Denisa Afinogenova, ktorý v sezóne 2005/2006 nastúpil do deväť zápasov za Slovan Bratislava.



Lucák Čupková odohrala v súčte základnej časti a play off 31 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísala 46 bodov (16+30), čím dosiahla svoj druhý najlepší bodový priemer počas osemročného pôsobenia v Rusku.



„Som spokojná, celkom sa mi darilo. K tímu som sa pripojila neskôr, lebo bolo ťažké získať víza. Dovtedy som sa na minulú sezónu pripravovala v Michalovciach a v Česku. Myslím si, že práve tá dlhšia príprava mi veľmi pomohla, zamerali sme sa v nej na streľbu a technickú časť," prezradila Lucák Čupková, ktorá si niekoľkomesačné čakanie na finálovú sériu spestrila svadbou s českým hokejovým trénerom Janom Lucákom.



„Manžel dostal možnosť trénovať deti v našom klube. To je veľké plus a vďaka tomu sme v Ufe spolu a nie som tam sama ak doteraz," povedala slovenská reprezentantka.