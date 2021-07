Hokej: Majster sveta z roku 2010 Jiří Novotný ukončil kariéru

České Budějovice 20. júla (TASR) - Český hokejový útočník Jiří Novotný ukončil vo veku 37 rokov hráčsku kariéru. Jej vrchol dosiahol v roku 2010, keď s českým tímom triumfoval na MS v Nemecku. O jeho konci kariéry informovala stránka isport.cz.



"V hlave mi to dlhšie dozrievalo. Po konci sezóny 2020/2021 som bol v podstate rozhodnutý, ale predsa len som si chcel nechať určitú rezervu. Nechcel som napodobniť zopár športovcov, ktorí oznámili odchod zo scény a potom sa vracali. Chcel som si byť definitívne istý. Štartujem novú životnú etapu, stal sa zo mňa hokejový agent. Získal som licenciu pre švajčiarsky trh. Cítim, že ma nová práca napĺňa," povedal Novotný pre isport.cz.



Novotný hokejovo vyrastal v Českých Budějoviciach a po štyroch účastiach na MS hráčov do 18 a 20 rokov zamieril do zámoria. V roku 2001 ho draftovalo Buffalo a v NHL nastúpil aj vo farbách Washingtonu a Columbusu. V najprestížnejšej súťaži celkovo odohral 193 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 20 gólov a 31 asistencií. V roku 2009 sa rozhodol pre odchod do KHL, v ktorej následne odohral 9 sezón. V závere kariéry pôsobil v najvyššej švajčiarskej súťaži. Česko reprezentoval na ôsmich MS a na ZOH 2014 v Soči. V roku 2010 získal s českým tímom zlato, v rokoch 2011 a 2012 si z MS priniesol bronzové medaily.