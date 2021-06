Marinčin má v Třinci nahradiť Gernáta, ten údajne mieri do Lausanne

Třinec 10. júna (TASR) - Český hokejový majster HC Oceláři Třinec má záujem o služby slovenského obrancu Martina Marinčina. Ten by mal v tíme nahradiť krajana Martina Gernáta, ktorý by mal podľa českých médií zamieriť do Lausanne.



Dvadsaťdeväťročný Marinčin pôsobil od sezóny 2010/2011 v zámorí. V drafte v roku 2010 si ho z 2. kola vybral Edmonton, za ktorý debutoval v sezóne 2013/2014, odvtedy odohral v NHL za Oilers a Toronto 227 duelov s bilanciou päť gólov a 29 asistencií.



V play off zaznamenal deväť štartov. V tejto sezóne nedostal príležitosť v drese Maple Leafs a pôsobil na farme Toronto Marlies v AHL, odohral 14 zápasov a získal päť bodov (1+4). Marinčinovi sa končí zmluva a stane sa v NHL neobmedzeným voľným hráčom.



Na konte má aj štart na ZOH v Soči a troch MS. Na domácom šampionáte v roku 2019 nazbieral v siedmich dueloch sedem bodov (3+4). Podľa webu iSport.cz by sa mal k oceliarom pripojiť počas sústredenia na Slovensku.



O rok mladší Gernát pôsobil v Třinci od roku 2018, keď tam prišiel práve z Lausanne. V uplynulej sezóne odohral za klub 50 zápasov v základnej časti a so 41 bodmi (13+28) sa stal najproduktívnejším obrancom súťaže a taktiež bol najlepší strelec i nahrávač spomedzi bekov. V 16 dueloch play off pridal sedem bodov (1+6). Na uplynulých MS v Rige odohral osem zápasov so ziskom dvoch bodov (1+1).