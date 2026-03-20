Marinčin spečatil triumf Třinca v prvom zápase štvrťfinále

Na snímke sprava hokejista Martin Marinčin (Slovensko) a hokejista Saku Mäenalanen (Fínsko) v semifinále olympijského turnaja v hokeji mužov Fínsko - Slovensko na ZOH 2022 v Pekingu v piatok 18. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Praha 20. marca (TASR) - Hokejisti Třinca vyhrali v piatkovom prvom zápase štvrťfinále play off českej extraligy na ľade Hradca Králové 4:2 a v sérii na štyri víťazstvá tak vedú 1:0. Gólom sa na tom podieľal slovenský obranca Martin Marinčin, keď v závere spečatil triumf do prázdnej bránky. Za domácich odchytal celý zápas jeho krajan Stanislav Škorvánek.

Ďalší Slováci zariadili oba góly Liberca, no ten prehral úvodné stretnutie štvrťfinálovej série s Karlovými Varmi 2:3. O presný zásah domácich sa postaral najprv Servác Petrovský s asistenciou Martina Faška-Rudáša, ktorý bol aj pri druhom góle svojho tímu.



štvrťfinále play off českej extraligy

prvé zápasy /na 4 víťazstvá/:

Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

Góly: 16. PETROVSKÝ (FAŠKO-RUDÁŠ), 47. Šimek (FAŠKO-RUDÁŠ) - 4. Číp, 42. Bambula, 52. Koffer

/stav série: 0:1/



Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 17. Kalina, 24. Moses - 12. a 22. Kovarčík, 27. Flynn, 60. MARINČIN

/S. ŠKORVÁNEK (Hradec) odchytal celý zápas/

/stav série: 0:1/
