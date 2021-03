V semifinále SHL zvíťazili VLCI Žilina nad Dubnicou nad Váhom 4:1

MHK Dubnica nad Váhom - VLCI Žilina 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)



Góly: 20. Beták (Kristín, Ďuriš) - 8. Drtina (Cíger, Koyš), 13. Markovič (Cíger, Jurčík), 27. Linet (Cíger, Malina), 34. Skladaný (Dubeň, Mikula). Rozhodovali: Fridrich, Smrek - Jedlička, Knižka, vylúčení: 9:10 na 2 min., navyše Ďušiš a Chatrnúch 10 min. za nešportové správanie sa - Lenďák 10 min. za nešportové správanie sa, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:1, bez divákov.



/konečný stav série: 0:4, do finále postúpila Žilina/

HK Spišská Nová Ves pokorila Martin 2:0

HK Spišská Nová Ves - HK VITAR Martin 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 11. Vartovník (Moučka, Romaňák), 30. Giľák (Černý, Chovan). Rozhodovali: Korba, Mĺkvy - Janiga, Riš, vylúčení: 7:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.



/stav série: 2:2/

Dubnica nad Váhom 29. marca (TASR) - V semifinále play off hokejovej SHL zvíťazili v pondelok VLCI Žilina na ľade Dubnice nad Váhom 4:1 a postúpili do finále. V sérii hranej na štyri víťazstvá triumfovali 4:0.Vo štvrtom zápase semifinále play off hokejovej SHL zvíťazila HK Spišská Nová Ves v pondelok doma nad HK VITAR Martin 2:0 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vyrovnala na 2:2.