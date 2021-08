Banská Bystrica deklasovala GKS Tychy 8:1

23. ročník Memoriálu Pavla Zábojníka:



HKM Zvolen - Donbass Doneck 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)



Góly: 21. a 50. Zuzin - 32. Peresunko, 37. Nogačov, 47. Morozov, 58. Štefanovič







GKS Tychy - HC´05 Banská Bystrica 1:8 (0:4, 1:4, 0:0)



Góly: 32. Dupuy - 20. a 24. Šoltés, 31. a 35. Bubela, 8. Galbavý, 10. Kabáč, 13. Bdžoch, 32. Cardwell.







UTE Budapešť – Slovensko 20 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)



Góly SR20:2. Ejem, 39. Lukošík (Kašlík), 42. Rehák (Gaško, Demek), 47. Kašlík, 50. Hájnik (Faith, Kašlík), 56. Krajč (Bakala, Kašlík).



Zostava SR20:

Marinov – Bakala, Gaško, Jombík, Groch, Ejem, Šeliga, Zubák, Debnár – Kašlík, Faith, Hájnik, Krajč, Demek, Kupčo, Lukošík, Stümpel, Vaňo, Dalnielčák, Rehák, Bačo



Zvolen 21. augusta (TASR) – Hokejisti ukrajinského klubu Donbass Doneck triumfovali na 23. ročníku Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene. V treťom zápase si pripísali tretie víťazstvo, keď domáci HKM Zvolen zdolali 4:2.Hokejisti HC´05 Banská Bystrica zvíťazili vo svojom treťom vystúpení na 23. ročníku Memoriálu Pavla Zábojníka vo Zvolene nad poľským tímom GKS Tychy vysoko 8:1. Po dva góly "baranov" strelili Dávid Šoltés a Miloš Bubela.Slovenskí reprezentanti do 20 rokov zvíťazili vo svojom poslednom zápase na turnaji nad maďarským celkom UTE Budapešť vysoko 6:1. Zverenci trénera Andreja Podkonického zakončili turnaj s bilanciou jedna výhra a dve prehry, keď vo štvrtok nestačili na Doneck 3:6 a v piatok na Tychy 3:7.(hockeyslovakia.sk):, tréner SR 20: "Sme veľmi radi, že sme zvládli posledný zápas. Prvé dve tretiny sme sa trochu trápili, ale v tretej sme hrali dobre a dali sme góly. Myslím si, že Maďari trochu kondične odišli. Škoda, že v prvom zápase sme nezvládli lepšie tretiu tretinu, tam sme mali šancu na lepší výsledok. Piatkový duel nám nevyšiel, spravili sme strašne veľa chýb a mali sme veľa nepresností v medzihre. Tak to bolo aj dnes v prvých dvoch tretinách. Na tom musíme popracovať.", útočník SR 20: "Prvá a druhá tretina neboli z našej strany herne až také dobré, robili sme individuálne chyby v obrannom pásme. No potom sme konečne začali plniť to, čo nám tréneri povedali. Vyústilo to do toho, že sme dali veľa gólov. Nebolo nás veľa, ktorí hrávame mužský hokej, a bolo to vidno. Seniori majú väčšie skúsenosti, neodhodia puk len tak. Na turnaji sme získali veľa skúseností a poznatkov, čo a ako máme robiť."