Slovenskí hokejisti odohrajú v Edmontone iba jeden prípravný zápas

Rozpis prípravných zápasov pred štartom MS 20 (časy sú v SEČ):

23. DECEMBRA

0.00 Švajčiarsko – Rakúsko

/presne o polnoci z 22. na 23. decembra/,



3.30 Fínsko – USA



24. DECEMBRA

0.00 Kanada – Rusko

/presne o polnoci z 23. na 24. decembra/



3.30 Slovensko - Česko

Edmonton 19. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odohrá v dejisku juniorského šampionátu v Edmontone napokon len jeden prípravný zápas. V noci z 23. na 24. decembra o 3.30 SEČ nastúpi proti českým rovesníkom.Pôvodne mali zverenci šéftrénera Róberta Petrovického absolvovať dve predturnajové vystúpenia. Najskôr 22. decembra o 3.30 SEČ proti Rusom a 23. decembra o 20.00 SEČ proti Čechom. Pre výskyt koronavírusu vo výpravách Švédska i Nemecka a predĺženie ich izolácie do 21., respektíve 24. decembra museli organizátori pozmeniť rozpis prípravných stretnutí. Z pôvodných desiatich sa uskutočnia len štyri Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.Slovenskí juniorskí reprezentanti nastúpia len raz, v noci na Štedrý deň si zmerajú sily s českými rovesníkmi. O štyridsať hodín a tridsať minút neskôr, 25. decembra o 20.00 SEČ, otvoria juniorský šampionát zápasom základnej A-skupiny proti Švajčiarsku.uviedol pre hockeyslovakia.sk hlavný tréner Róbert Petrovický.Krátko po zápase trénerský štáb zrejme sfinalizuje 25-členný káder, s ktorým Slovensko vstúpi do juniorského šampionátu. "Bublinu" v Edmontone opustí ešte päť hokejistov.dodal Petrovický.