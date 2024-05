Cenu najužitočnejšieho hráča MS získal švajčiarsky útočník Fiala

individuálne ocenenia 87. MS:



All-Star tím podľa médií:



brankár: Lukáš Dostál (ČR), obrancovia: Roman Josi (Švaj.), Erik Karlsson (Švéd.), útočníci: Kevin Fiala (Švaj.), Dylan Cozens (Kan.), Roman Červenka (ČR)



trojica najlepších na postoch podľa direktoriátu IIHF:



brankár: Lukáš Dostál (ČR), obranca: Roman Josi (Švaj.), útočník: Kevin Fiala (Švaj.)



najužitočnejší hráč (MVP): Kevin Fiala (Švaj.)

Praha 26. mája (TASR) - Švajčiarsky hokejový útočník Kevin Fiala sa stal najužitočnejším hráčom 87. MS v hokeji. S 13 kanadskými bodmi za 7 gólov a 6 asistencií bol najproduktívnejší hráč svojho tímu, ktorý doviedol k zisku strieborných medailí. V produktivite šampionátu bol druhý za Američanom Mattom Boldym (6+8), ktorý však odohral o jeden duel viac. Fiala sa ku švajčiarskemu tímu pripojil až pred tretím zápasom.Vedenie "Helvétov" malo o Fialu záujem okamžite po vyradení jeho tímu Los Angeles Kings v 1. kole play off NHL. Dvadsaťsedemročný krídelník však prisľúbil príchod až po tom, ako jeho manželka Jessica porodí a všetko prebehne bez komplikácií. Stalo sa tak 12. mája, keď priviedla na svet dievčatko Masie-Mae.Fiala sa stal zároveň aj najlepším útočníkom šampionátu podľa direktoriátu IIHF a dostal sa aj do najlepšej šestky podľa hlasovania akreditovaných novinárov. Český brankár Lukáš Dostál, ktorý si na MS trikrát pripísal čisté konto, bol najlepší brankár turnaja a zároveň aj člen All Star tímu. Najlepší na svojom poste bol aj švajčiarsky útočník Roman Josi, ktorý sa takisto dostal aj do najlepšej šestky. V nej figuroval aj švédsky obranca Erik Karlsson, najlepší strelec turnaja s deviatimi gólmi Kanaďan Dylan Cozens a český útočník Roman Červenka.