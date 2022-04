Feneš po postupe: Chalanov sme nabádali, aby boli koncentrovaní

Na snímke radosť hráčov Slovenska po strelení gólu (vpredu strelec gólu Jakub Kopecký) počas zápasu turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov Slovensko - Dánsko v piatok 15. apríla 2022 v Piešťanoch. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Piešťany 15. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov splnili cieľ a z domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS postúpili do elitnej kategórie už po štvrtom zápase. Duel s Dánskom však nebol jednoduchý a mladí Slováci bojovali o triumf do poslednej sekundy.Tréner Ivan Feneš po treťom zápase s Francúzskom uviedol, že to bol jeden z jeho najťažších súbojov v kariére. Podobné pocity mal aj v piatok.povedal tréner.Dánska defenzíva bola veľmi húževnatá, tréner nabádali hráčov k trpezlivosti.dodal Feneš.Trénera Slovákov teší aj to, že postup si jeho zverenci vybojovali bez viacerých opôr ročníka.uzavrel Feneš.