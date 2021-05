MS18: Fínsko porazilo Nemecko 10:0 v B-skupine

MS hokejistov do 18 rokov - výsledky:



Frisco/Plano 1. mája (TASR) - Kanadskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na MS tejto vekovej kategórie nad Švajčiarskom 7:0. Sú lídrom A-skupiny a už majú spolu s Bieloruskom, Švédskom a Švajčiarskom istý postup do play off. V B-skupine Fíni deklasovali Nemcov 10:0, sú lídrom skupiny s istým postupom spolu s Ruskom, USA a ČR.