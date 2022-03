O vstupenky na hokejové majstrovstvá do 18 rokov je veľký záujem

Piešťany 28. marca (TASR) - O vstupenky na zápasy slovenských hokejistov na turnaji A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Piešťanoch je medzi fanúšikmi veľký záujem. Doteraz najviac sa ich predalo na duel SR proti Dánsku (v piatok 15. apríla o 19.00). Predávajú sa v dvoch cenových kategóriách, za vstupenku na sedenie zaplatia diváci 12 eur, lístok na státie stojí 6 eur. Na ostatné zápasy sa vstupenky predávajú v jednotnej cene dve eurá.



"Pre fanúšikov sme pripravili aj zvýhodnenú cenu za balík vstupeniek na všetky zápasy Slovenska. Záujemcovia o miesta na sedenie zaplatia 50 eur a na státie spolu len 25 eur. Záujem fanúšikov o vstupenky je od začiatku predaja veľký. Verím, že aj vďaka divákom na štadióne sa podarí našej reprezentácii splniť cieľ a postúpiť medzi svetovú elitu," uviedol v tlačovej správe predseda organizačného výboru MS hráčov do 18 rokov Peter Janovský. Podľa organizátorov sa vstupenky rýchlo míňajú, predalo sa ich už viac ako tisíc.



Fanúšikovia si môžu vstupenky zakúpiť prostredníctvom siete Ticketportal, či už online na www.ticketportal.sk alebo v kamenných predajniach. Pokladnice budú otvorené aj priamo na zimnom štadióne v Piešťanoch v dňoch zápasov, no aj vzhľadom na veľký záujem by fanúšikovia kúpu vstupeniek nemali odkladať.



Mladí Slováci v Piešťanoch zabojujú o návrat medzi svetovú elitu. Zverencov trénera Ivana Feneša čaká od 11. do 17. apríla na MS "18" dovedna päť zápasov, pričom len celkový víťaz turnaja si zabezpečí postup do najvyššej kategórie. Štadión v Piešťanoch môže byť vzhľadom na uvoľnené protipandemické opatrenia obsadený do posledného miesta.