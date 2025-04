Realizačný tím SR urobil pred druhou fázou prípravy desať zmien

Nominácia SR 18 na druhú fázu prípravy na MS v Piešťanoch a prípravné zápasy s Českom v Trenčíne (7.4. - 11.4.2025):



brankári: Samuel Hrenák (do 3.4.) (HK DUKLA Trenčín), Patrik Brezáni (HKM Zvolen), Denis Čelko (Oceláři Třinec/ČR)



obrancovia: Patryk Zubek (BARANI Banská Bystrica), Patrik Rusznyak, Tomáš Tomaškovič (obaja HC Slovan Bratislava), Adam Kalman, Matúš Lisý (obaja HK Nitra), Michal Čapoš (HC Nové Zámky/MMHK Nitra), Filip Kovalčík, Samuel Jaroška (obaja HK Dukla Trenčín), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Tomáš Vajko (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany)



útočníci: Michal Čunderlík, Lucas Novak, Lukáš Tomka (všetci BARANI Banská Bystrica), Kristián Kriška (HKM 32 Liptovský Mikuláš - mládež), Tomáš Chrenko, Adam Nemec, Ivan Berčík (všetci HK Nitra), Jakub Polčík, Samuel Murín (obaja HK Spišská Nová Ves), Martin Kalis (HK Dukla Trenčín/HK Spartak Dubnica), Tobia Tomík (HK Dukla Trenčín), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jakub Dubravík (VLCI Žilina-mládež/HC Topoľčany), Oliver Ozogány (Cleveland Barons/USA), Timothy Kazda (Chicago Steel/USA)







Realizačný tím:



Manažér - Branislav Varga



Hlavný tréner - Martin Dendis



Asistenti trénera - Michal Dostál, Ján Šimko, Jozef Stümpel



Tréner brankárov - Adam Štepanovský



Video analytik - Pavol Rybár



Kondičný tréner - Ján Munka



Zdravotné zabezpečenie - Martin Kalanin



Maséri: Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora



Športový psychológ - Peter Kuračka (do 8. apríla)



Mediálny manažér - Peter Jánošík







Program SR 18 - 2. fáza prípravy na MS



Prípravné zápasy



ŠTVRTOK 10. APRÍLA



17.00 SLOVENSKO - Česko







PIATOK 11. APRÍLA



11.00 SLOVENSKO - Česko





Bratislava 4. apríla (TASR) – Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov po dvoch víťazstvách v príprave na majstrovstvá sveta proti Lotyšsku (6:5 a 6:1) obmenila káder. Pred začiatkom druhého týždňa prípravy pribudlo do tímu trénera Martina Dendisa desať nových hráčov, zatiaľ čo rovnaký počet hokejistov sa s tohtoročnou prípravou na svetový šampionát rozlúčil.V rámci druhého týždňa prípravy čakajú „osemnástku“ dva zápasy proti Česku (10. a 11. apríla), ktoré sa odohrajú v Trenčíne. Do týchto duelov by mali zasiahnuť aj spomínaní desiati hráči, ktorým sa už skončili klubové povinnosti a môžu sa naplno venovať reprezentácii. Sú to Filip Kovalčík, Tobias Tomík, Michal Čunderlík, Lucas Novak, Lukáš Tomka, Patryk Zubek, Patrik Rusznyak, Tomáš Tomaškovič, Oliver Ozogány, Denis Čelko.V príprave na MS nateraz skončili Jakub Habla, Marek Oboril, Tobias Ján Tabaček, Kristián Renner, Lukáš Hukel, Ondrej Šály, Adam Straka, Marcus Kršák, Adrián Raška, Andrej Zuščák.uviedol Dendis pre portál hockeyslovakia.sk.zdôraznil kormidelník Slovenska.