Hokej-MS18: Šampionát v Spišskej N. Vsi je otázny

Zvolen 11. marca (TASR) - V termíne od 13. do 19. apríla by sa mal v Spišskej Novej Vsi uskutočni turnaj A-skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov. Po posledných opatreniach na Slovensku z dôvodu obáv zo šírenia koronavírusu však nie je isté, či sa podujatie bude konať podľa plánu. V stredu o tom informoval generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Valíček.



Uviedol to po tom, čo Ligová rada po rokovaní zástupcov tipsportligových klubov predčasne ukončila najvyššiu súťaž na Slovensku. Pristúpili k tomu pre šíriacu sa koronavírusovú infekciu a na základe pondelkového rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR, ktorý predbežne na dva týždne zakázal usporiadanie všetkých športových podujatí v krajine.



"Sme v príprave na MS do 18 rokov, sú tam rozbehnuté veci, sú tam veci pod zmluvou, boli zaplatené predfaktúry a nevieme, či majstrovstvá budú. O tom sa bude rozhodovať na budúci týždeň. Takže táto situácia nás zasiahla celoplošne všetkých a má to dopad na celú ekonomiku. S nami sa budú viesť všetci, či už predajcovia vstupeniek, ubytovanie, stravovanie, všetky tieto služby. Naozaj, situácia je vážna a budeme sa vážne zaoberať, ako eliminovať tieto straty," povedal Valíček.



Turnaj A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov sa má uskutočniť v dňoch 13. až 19. apríla v Spišskej Novej Vsi. Na podujatí zabojujú o účasť medzi elitou okrem domáceho výberu aj tímy Dánska, Nórska, Kazachstanu, Francúzska a Japonska. Postup si vybojuje len víťaz.



Na Slovensku sa v stredu potvrdili ďalšie tri prípady nákazy novým koronavírusom, počet prípadov tak stúpol na desať. Slovenské úrady evidujú aj infikovanú štvorčlennú rodinu v karanténe v rakúskej prihraničnej obci Kittsee. Tá bola v uplynulom období v kontakte predovšetkým s osobami na Slovensku, kde rodičia pracujú a deti navštevujú školské zariadenia. V stredu predseda vlády Peter Pellegrini oznámil, že s touto rodinou boli pred karanténou v kontakte dve ženy a jeden muž, ktorých v stredu oficiálne zaregistrovali na zoznam infikovaných. Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu. Platí od štvrtka (12. marca) od 6.00 h.