Šatan vyzdvihuje zmenu projektu na osemnástku: Bol to úspešný krok

Bratislava 1. mája (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia siahala na cenný kov z MS do 18 rokov prvýkrát po dvadsiatich rokoch. V súboji o tretie miesto proti Kanade ju delilo od zisku bronzu iba 70 sekúnd. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan na pondelkovom brífingu po návrate tímu zo Švajčiarska vyzdvihol význam reprezentačného projektu osemnástky, ktorý nahradil pôvodný projekt dvadsiatky. Šéf slovenského hokeja označil súčasnú generáciu hráčov za prísľub do budúcna.uviedol Šatan.Šéf slovenského hokeja vyzdvihol dôležitosť projektu centralizovanej prípravy, ktorý prešiel v ročníku 2019/2020 zmenou z pôvodného projektu dvadsiatky:Pri projekte pôsobí od jeho vzniku aj tréner slovenskej osemnástky Tibor Tartaľ. V prebiehajúcom ročníku už mužstvo viedol ako hlavný kouč.povedal tridsaťšesťročný tréner.Ofenzívnym ťahúňom slovenského tímu bol sedemnásťročný útočník Dalibor Dvorský. V siedmich dueloch nazbieral 13 bodov (8+5), čím prekonal doterajšie 11-bodové maximum krajanov Mariána Gáboríka (1999) a Maxima Čajkoviča (2018). Okrem toho sa center švédskeho AIK Štokholm dostal aj do All Star tímu celého turnaja. Nič z toho však nebolo pre šiesteho najproduktívnejšieho hráča šampionátu náplasťou na tesnú prehru s kanadskými rovesníkmi:Dvorského výborné výkony rozbehli aj diskusie o možnej pozvánke do reprezentačného A-tímu pred blížiacimi sa MS v Rige.dodal Dvorský.Dôležitým článkom defenzívy slovenského tímu bol Maxim Štrbák. Osemnásťročný obranca bol s priemerným časom 25:44 min na zápas najvyťažovanejším hráčom celého turnaja. Do štatistík si pripísal šesť bodov za asistencie.pochválil spoluhráčov kapitán slovenského výberu.V bránkovisku bol oporou tímu Tibora Tartaľa brankár Samuel Urban. V súboji o bronz proti Kanade zaznamenal 37 úspešných zákrokov, najviac však vyniklo jeho 54 zneškodnených striel pri štvrťfinálovom postupe cez Fínsko (3:2).uvedomoval si Urban.Dvorskému sekundoval v ofenzíve desaťbodový (3+7) Juraj Pekarčík. Sedemnásťročný krídelník každým zápasom herne rástol, na ľade hýril aktivitou a priamočiarosťou.povedal Pekarčík. Turnaj začal na krídle druhého útoku, z ktorého ho štvorbodový zápis proti Nemecku (6:4) katapultoval do elitného útoku a v ňom dohral zvyšok šampionátu. Za výkony si vyslúžil aj pochvalu od vedenia svojho klubového zamestnávateľa HK Nitra: