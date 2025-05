Slováci do tretice v semifinále neuspeli, Kanade podľahli

MS v hokeji do 18 rokov - semifinále /Frisco/:



Kanada - SLOVENSKO 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)



Góly: 22. Villeneuve (Czata), 42. Reschny (Cootes, Verhoeff), 47. Nesbitt (Kindel, Katzin), 58. Roobroeck (Verhoeff, Villeneuve). Rozhodcovia: Magnusson (Švéd.), Wuorenheimo (Fín.) - Makinen (Fín.), Stromberg (Švéd.), vylúčení: 3:8 na 2 min., navyše: Martin (Kanada) 5+DKZ za nedovolené bránenie - Radivojevič (SR) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 3:0, oslabenia 0:0, 617 divákov.





Kanada: Ivankovic – Smith, Verhoeff, Carels, Beauchesne, Lin, Huang, Villeneuve – Katzin, Reschny, Martin – Roobroeck, Cootes, Schmidt – Kilfoil, Czata, Kindel – Gard, Nesbitt, Hopkins – Di Iorio



SLOVENSKO: Prádel – Rusznyák, Radivojevič, Lisý, Čapoš, Kalman, Goljer, Zubek – Mišiak, Chovan, Dubravík – Nemec, Chrenko, Svrček – Straka, Kalis, Tomík – Novák, Murín, Kriška – Tomka

ďalší sumár semifinále:



USA - Švédsko 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)



Góly: 26. Lindberg, 35. Schock, 56. Potter - 29. Ekberg, 31. Stenberg, 48. Björck, 54. Jennersjö

ďalší program MS hráčov do 18 rokov:



o 3. miesto:



sobota, 3. mája: USA - SLOVENSKO /21.30 SELČ/



finále:



nedeľa, 4. mája: Kanada - Švédsko /2.00 SELČ/

Frisco 3. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti si zahrajú tretí rok za sebou zápas o bronz na MS hráčov do 18 rokov. Rozhodla o tom semifinálová prehra slovenských mladíkov proti rovesníkom z Kanady 0:4. Mužstvo trénera Martina Dendisa spozná súpera v súboji o tretie miesto neskôr v sobotu. Bude ním zdolaný zo stretnutia medzi USA a Švédskom.Slováci držali so zámorským tímom krok 40 minút. V úvode duelu nedokázali využiť dvojminútovú ani päťminútovú presilovú hru. Následne trápila disciplína práve slovenský výber. Ten ponúkolštyri početné výhody v prvých dvoch dejstvách, no Kanaďania ich nezužitkovali. Nedisciplinovanosť Slovákov pokračovala aj v úvode tretej časti a tu už ponúknuté šance Kanada využila. Tri presilové hry skončili gólom a bolo po zápase.Slovenskáje medzi najlepšou štvorkou dorasteneckého šampionátu tretíkrát v sérii. Na predchádzajúcich dvoch MS vo Švajčiarsku a Fínsku obsadila zhodne štvrté miesto. Jej maximom na MSje striebro z roku 2003 v Jaroslavli, v zbierke má aj bronz z MS 1999 v nemeckých mestách Füssen a Kaufbeuren.Slováci vstúpili do duelu aktívne a hneď po pár sekundách mali k dispozícii presilovú hru, v ktorej však neskórovali. Nepodarilo sa im to ani v nasledujúcej päťminútovej početnej výhode, keď Slováci nepotrestali tvrdý zákrok na Chrenka, po ktorom kanadský útočník Martin v stretnutí dohral. Presilovku si zahrali aj Kanaďania, ktorí rozhodli skupinový duel proti slovenskému výberu práve v tejto hernej činnosti. Hneď pri prvom vylúčení dokázali zovrieť súpera, ale brankárovi Prádelovi pomohla aj žrď po strele Schmidta.Zazvonila aj v úvode prostrednej časti, keď napriahol Villeneuve. Rovnakého hráča to však mrzieť nemuselo, pretože už po pár sekundách skončil za chrbtom Prádela šťastne poodrážaný puk z jeho hokejky a Kanada viedla 1:0. Zámorský tím sa snažil dostávať súperovi pod kožu a Slovákom robila tvrdá hra problémy.Mužstvo trénera Dendisa malo sľubne rozbehnutý duel, keď po dvoch tretinách prehrávalo iba o gól. To však platilo iba 90 sekúnd v treťom dejstve, po ktorých využil presilovú hru Reschny, keď potrestal útočný faul Nemca. Nedisciplinovanosť stála aj za tretím inkasovaným presným zásahom, tentoraz rozhodcovia prísne vylúčili za filmovanie pádu Tomíka a už na 3:0 pre Kanaďanov zvýšil Nesbitt. Tretiu presilovku za sebou využil 120 sekúnd pred záverečnou sirénou Roobroeck a uzavrel na konečných 4:0.