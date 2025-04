Slováci sú už v USA, na tréningu sa hlásili traja hráči zo zámoria

Frisco 16. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v zámorí záverečnú fázu prípravy na blížiace sa majstrovstvá sveta. Po viac ako 24-hodinovom presune z Piešťan úspešne dorazila do dejiska turnaja – amerického Dallasu, respektíve do jeho severnej časti s názvom Frisco. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Tréningový kemp si hráči rozložili v McKinney Starcenter – jednom z profesionálnych tréningových centier zámorského tímu NHL Dallas Stars. V špičkových podmienkach ich čaká séria intenzívnych tréningových jednotiek, počas ktorých doladia posledné detaily pred ostrým štartom turnaja. Hneď druhý deň po prílete bol na programe tréning na ľade. „Pribudli k nám aj noví hráči. Teraz je dôležité to dať dokopy a budovať kohézie a synergiu medzi trénermi, realizačným tímom a hráčmi. Takže z tohto pohľadu prvý tréning splnil účel. Teraz chceme pracovať na systémových veciach s dôrazom na detaily. Aby sme boli na prvý zápas pripravení,“ zhodnotil po úvodnom tréningu v USA asistent trénera Ján Šimko.



Trénerom sa už hlásila aj trojica Alex Mišiak, Michal Prádel a Andreas Straka zo severoamerických súťaží. „Prvý tréning bol intenzívny, bolo to super, konečne som s chalanmi, takže som rád. Pracovali sme na systémových veciach a dobre sme si zakorčuľovali,“ povedal po tréningu Andreas Starka. „Ja som necestoval toľko ako ostatní chalani, cítil som sa fajn, keďže ja nemám ,jet lag‘, bolo to super. Do tímu chcem prispieť ofenzívnymi vecami, dať nejaké góly alebo prihrávky spoluhráčom,“ zhodnotil Alex Mišiak.



Reprezentačný káder sa ešte rozšíri 17. apríla, keď dorazia Michal Svrček a Luka Radivojevič. Vyvrcholením prípravy bude prípravný zápas proti výberu Švajčiarska, ktorý sa uskutoční 21. apríla v tréningovom centre McKinney Starcenter. Tento duel bude zároveň generálkou na otvárací zápas MS, v ktorom si slovenskí hokejisti zmerajú sily s Fínskom už 23. apríla. Následne sa v základnej skupine stretnú aj s Kanadou, Lotyšskom a Nórskom.