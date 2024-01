MS hráčok do 18 rokov, štvrťfinále:



Fínsko - Slovensko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 32. Kuusistová (Ekoluomová, Byskatová), 52. Ekoluomová. Rozhodovali: Haacková (Nem.), Willinerová (Švajč.) - Gottlibetová (Maď.), Moleková (SR), vylúčené: 4:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 265 divákov.



SR: Debnárová - Masláková, Mateičková, Tomaštíková, Halušková, Kostková, Tischlerová - Blichová, Beňáková, Paulínyová - Juríková, Tóthová, Lopušanová - Lacková, Komlošová, Lačná







hlas (zdroj: hockeyslovakia.sk):



Gabriela Sabolová, trénerka SR: "Odohrali sme vyrovnaný zápas, o čom svedčí aj pomer striel. Ani jeden z tímov si nevypracoval veľa vyložených šancí. Na kolená nás dostali nevyužité presilovky. Mali sme ich viacero a to, že sme ich nezužitkovali, rozhodlo o konečnom výsledku. Fínky nás nijako neprekvapili. Naše dievčatá si uvedomili dôležitosť štvrťfinálového duelu a zároveň cítili šancu na úspech. Preto hrali zodpovedne a plnili si defenzívne úlohy, z čoho vyplynul obojstranne opatrnejší hokej. V zostave nám chýbali dve hráčky, ale na takomto turnaji môžu nastať drobné komplikácie. Citeľná bola predovšetkým strata Hanky Krákorovej, ktorá je naša kľúčová obrankyňa. Bez ohľadu na ďalší vývoj vo štvrťfinále nás zajtra čaká voľný deň. Dievčatám pripravíme program tak, aby si oddýchli a odreagovali sa od hokeja. Ak pôjde všetko podľa predpokladov, mali by sme hrať až v nedeľu a verím, že podujatie ukončíme víťazstvom."







ďalšie výsledky:



štvrťfinále:



Švédsko - Česko 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)



Góly: 15. Leijonhelmová, 48. Hellmanová - 16. a 52. Šapovalivová, 18. Plošová, 55. Vocetková







Kanada - Švajčiarsko 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)



Góly: 4. a 42. D´Alessandrová, 10. Grahamová, 37. Cimoroniová, 47. Jacksonová, 58. Kraemerová







USA - Nemecko 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 2. a 4. St.Martinová, 22. Boxová, 47. Scannellová





Zug 11. januára (TASR) - Hokejistky Kanady postúpili do semifinále MS hráčok do 18 rokov. Vo štvrtkovom štvrťfinálovom zápase proti Švajčiarsku potvrdili pozíciu favoritiek a triumfovali presvedčivo 6:0. Medzi štvoricu najlepších sa prebojovali aj Češky, ktoré triumfovali nad Švédkami 4:2. V semifinále budú chýbať slovenské reprezentantky, ktoré podľahli Fínkam 0:2.Slovenky odohrajú na turnaji ešte jeden zápas o konečné umiestnenie. Ak tímy Kanady a USA potvrdia pozíciu favoritov, budú hrať Slovenky o konečné 5. miesto proti Švédsku.Slovenky počas celého zápasu vzdorovali favorizovanému súperovi a v prvej tretine si vypracovali niekoľko sľubných šancí. Viac z hry v nej však mali Fínky, no nedokázali prekonať brankárku Debnárovú. Bezgólové skóre vydržalo do 32. minúty, keď Kuusistová poslala Fínky do vedenia. Slovenské reprezentantky mohli vyrovnať v následnej presilovke, no nepodarilo sa im to ani v dvoch početných výhodách v úvode tretej časti. Dôležitý gól na 2:0 strelila v 52. minúte Ekoluomová a Slovenky už nedokázali odpovedať.