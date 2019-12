Hokej-MS20: Fíni nestačili na Švajčiarov

MS hráčov do 20 rokov



A-skupina (Třinec):



Fínsko - Švajčiarsko 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)



Góly: 13. Honka, 29. Oden – 21. a 37. Berri, 23. Jobin, 51. Knak, 60. Nussbaumer







konečná tabuľka:



1. Švédsko 4 3 1 0 0 20:8 11*



2. Švajčiarsko 4 3 0 0 1 19:12 9*



3. Fínsko 4 2 0 1 1 19:10 7*



4. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 8:22 3*



----------------------------------



5. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:21 0



*-postup do štvrťfinále



B-skupina (Ostrava)



Rusko - Nemecko 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)



Góly: 7. a 14. Marčenko, 35. a 39. Dorofejev, 35. Denisenko, 41. Voronkov - 58. Kinder







Kanada - ČR 7:2 (4:0, 2:2, 1:0)



Góly: 5. Veleno, 10. Foote, 14. Hayton, 15. McMichael, 32. Foudy, 33. Cozens, 50. McIsaac – 32. Střondala, 32. Zábranský







konečná tabuľka:



1. Kanada 4 3 0 0 1 17:13 9*



2. USA 4 2 1 0 1 17:13 8*



3. Rusko 4 2 0 0 2 16:8 6*



4. Česko 4 1 0 1 2 12:18 4*



--------------------------------------



5. Nemecko 4 1 0 0 3 9:19 3



*-postup do štvrťfinále





dvojice štvrťfinále:



Švédsko - Česko



Kanada - SLOVENSKO



Švajčiarsko - Rusko



USA - Fínsko





ďalší program MS20



štvrtok 2. januára



o záchranu - 1. zápas /na dve víťazstvá/



10.00 Kazachstan - Nemecko /Ostrava/



štvrťfinále



12.30 Švajčiarsko - Rusko /Třinec/



15.00 Kanada - SLOVENSKO /Ostrava/



17.30 USA - Fínsko /Třinec/



20.00 Švédsko - Česko /Ostrava/







sobota 4. januára



semifinále



15.00/19.00 /Ostrava/



o záchranu - 2. zápas



11.00 Nemecko - Kazachstan /Ostrava/







nedeľa 5. januára



o záchranu - prípradný 3. zápas



11.00 Kazachstan - Nemecko /Ostrava/



15.00 o 3. miesto /Ostrava/



19.00 finále /Ostrava/





Ostrava/Třinec 31. decembra (TASR) - Súperom slovenských hokejistov do 20 rokov vo štvrťfinále MS bude Kanada. Tá v utorok večer rozdrvila domáce Česko 7:2 a stala sa s deviatimi bodmi víťazom ostravskej B-skupiny. Zverenci trénera Róberta Petrovického sa na vyraďovaciu fázu budú sťahovať z Třinca do Ostravy, súboj s Kanadou je na programe vo štvrtok o 15.00 h.Česi po prehre zostali v tabuľke na štvrtom mieste a vo štvrťfinále narazia na víťazov A-skupiny Švédov. Ako usporiadateľská krajina mohli zostať v Ostrave, s "tromi korunkami" sa stretnú na záver štvrtkového programu o 20.00 h.Druhú priečku v B-skupine obsadili Američania, ktorí v Třinci narazia v repríze minuloročného finále na obhajcov titulu Fínov (17.30). Tí utrpeli na juniorských MS v Česku už druhú prehru, v silvestrovskom záverečnom dueli v A-skupine podľahli rovesníkom zo Švajčiarska 2:5 a v tabuľke klesli na tretie miesto. Dva góly Helvétov strelil Fabian Berri.Švajčiari vďaka víťazstvu preskočili svojho súpera a obsadili druhú priečku. Vo vyraďovačke sa stretnú v Třinci s tretím tímom "béčka" Ruskom (12.30).O záchranu budú bojovať v sérii na dva víťazné zápasy Kazaši s Nemcami. Termíny a dejiská stretnutí potvrdil v utorok večer direktoriát šampionátu.