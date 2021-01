Juniori oslávili Nový rok v slovenskom čase, majú víťazné prianie

Edmonton 1. januára (TASR) – Nový rok 2021 privítali aj slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov, ktorí bojujú na MSJ v Edmontone. Nie však s odbitím polnoci miestneho času, ale o osem hodín skôr. O šestnástej popoludní, ako rodiny a fanúšikovia doma na Slovensku.



Slovenská dvadsiatka mala na Silvestra zápasové voľno. V základnej A-skupine skončila na štvrtom mieste a v záverečný deň roka čakala už len na meno štvrťfinálového súpera, ktorého určil neskorý večerný duel Švédska s USA. Zverenci trénera Róberta Petrovického si najskôr dobre zatrénovali a následne regenerovali, pred šestnástou popoludní sa zišli v konferenčnej miestnosti, kde si symbolicky pripili, popriali, zavinšovali a rozišli sa do izieb.



Vítať Nový rok osem hodín pred jeho oficiálnym príchodom v Edmontone sa Slováci rozhodli z pragmatických dôvodov. Jednak aby na diaľku prežívali symbolický okamih v rovnakom čase ako rodiny a priatelia doma na Slovensku, ale najmä preto, aby hráči dlho neponocovali a nestrácali koncentráciu pred štvrťfinálovým súbojom proti USA.



„Konferenčnú miestnosť nám pekne pripravili. Symbolicky sme si pripili. Príchod nového roka sme oslavovali v slovenskom čase, čo nám vyhovovalo aj preto, že na ďalší deň nás čakal tréning," uviedol pre hockeyslovakia.sk zastupujúci kapitán tímu Dávid Mudrák.



„Prajem si zdravie pre seba i mojich blízkych, nech je každý v mojom okolí šťastný. Samozrejme, prajem si tiež doviesť najbližší zápas do víťazného konca. Chceme ho vyhrať ako tím. Verím, že necháme na ľade všetko a na konci sa budeme môcť držať za ramená a spievať slovenskú hymnu."



Rovnakú víťaznú túžbu mal aj ďalší bek Marko Stacha. „Nejaké predsavzatia si nedávam. Verím však, že rok 2021 bude lepší ako minulý. Dúfam, že ho s rodinou a blízkymi prežijeme v zdraví." Štvrťfinálový duel USA – Slovensko je na programe v nedeľu 3. januára o 4:30 SEČ.