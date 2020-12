Edmonton 24. decembra (TASR) - Kanadská hokejová reprezentácia do 20 rokov prišla o svojho kapitána Kirbyho Dacha, ktorý musel po zranení v prípravnom zápase s Ruskom (1:0) opustiť tím a nezahrá si na domácom svetovom šampionáte.



Vo štvrtok o tom informovala televízia TSN, vedenie kanadského tímu to ešte oficiálne nepotvrdilo. Devätnásťročný útočník sa zranil v tretej tretine zápasu po súboji s Iľjom Safonovom, po ktorom hneď zhodil rukavicu a zamieril na šatne. Do duelu už viac nezasiahol.



Dach patril medzi najväčšie hviezdy juniorského šampionátu. Vlani si ho v 3. kole draftu vybralo Chicago, za ktoré odohral v uplynulej sezóne 64 zápasov a nazbieral 23 bodov (8+15). V deviatich dueloch play off strelil gól a pridal päť asistencií.



Kanada odštartuje turnaj v nedeľu v noci súbojom s Nemeckom. V A-skupine si zahrá ešte s Fínskom, Švajčiarskom a Slovenskom.