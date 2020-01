Hokej-MS20: Kanada zdolala obhajcov z Fínska 5:0 a o zlato zabojuje s

MS hráčov do 20 rokov:



semifinále:



Kanada - Fínsko 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)



Góly: 2. McMichael (Dudas), 4. Lafernier (Foote, Hayton), 4. Drysdale (Lavoie, Byfield), 15. Dellandrea (Dudas, McMichael), 38. Lafernier (Addison, Hayton).

Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Morozov (Rus.) – Lederer (ČR), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 2:2 na 2 min, navyše: Ranta 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 8693 divákov.



Kanada: Hofer – Drysdale, Bernard-Docker, Smith, McIsaac, Addison, Bahl – Lafreniere, Hayton, Foote – Foudy, Veleno, Cozens – McMichael, Dellandrea, Dudas – Byfield, Thomas, Lavoie - Mercer



Fínsko: Annunen - Nousiainen, Thomson, Hatakka, Heinola, Utunen, Kokkonen, Seppälä, Honka - Maccelli, Petmala, Erholtz - Puistola, Tanus, Oden - Ak. Räty, Saarela, Killinen - Aa. Räty, Ranta



ďalší program:



nedeľa 5. januára



11.00 h tretí zápas o záchranu: Nemecko - Kazachstan



15.00 h o bronz: Švédsko - Fínsko



19.00 h finále: Rusko - Kanada



Ostrava 4. januára (TASR) - Kanadskí hokejisti postúpili do finále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Česku. V druhom sobotňajšom semifinále si poradili s obhajcami trofeje z Fínska 5:0, keď už v 4. minúte viedli 3:0. Ofenzívnu silupodporil výborným výkonom brankár Joel Hofer, ktorý chytil všetkých 32 strielO zlato sa Kanaďania pobijú v nedeľu od 19.00 h s Rusmi, o štyri hodiny skôr je na programe severské derby o bronz medzi Fínskom a Švédskom. O 11.00 h odštartuje rozhodujúci tretí zápas baráže o udržanie sa medzi Nemeckom a Kazachstanom.Kanaďania mali raketový vstup do zápasu a už v 4. minúte viedli 3:0, za prvú päťminútovku vystrelili na Annunena až 11-krát. Úvodný gól strelil v 2. minúte z ľavého kruhu McMichael, po druhom z hokejky Lafrenierea si fínsky tréner zobral oddychový čas, no jeho zverencom veľmi nepomohol. O 50 sekúnd neskôr si totiž Drysdale stiahol kľučkou puk na stred ihriska, zbavil sa obrancu a švihom pridal tretí gól. Kanaďania ich dali v priebehu 2:07 min. Obhajcovia trofeje sa dostali k väčšej šanci až v 9. minúte, no Puistola zblízka netrafil a Erholtzov pokus spomedzi kruhov vyrazil Hofer. V 15. minúte pridali Kanaďania štvrtý gól, keď Annunen neudržal puk a Dellandrea ho dorazil do siete. Fíni mohli znížiť v závere tretiny pri presilovke, ale Puistola ani Oden nepretlačili puk za Hofera.Ten predvádzal dobrý výkon aj v druhej tretine, keď sa hra trochu vyrovnala a "Suomi" si vypracovali niekoľko gólových možností. Tanus, Puistola či Erholtz si však vylámali zuby na brankárovi "javorových listov". Aj Kanada mala šance a jednu aj premenila. Od 37. minúty hrala vôbec prvú presilovku v zápase a dokázala ju využiť, Addison prihral na ľavú stranu Lafernierovi, ktorý namieril presne z vrcholu kruhu - 5:0.Fíni sa snažili aspoň o čestný gól a v 45. minúte boli opäť veľmi blízko, keď Honkova strela prepadla Hoferovi za chrbát a puk sa kĺzal pred bránkovou čiarou, no fínski útočníci ho nestačili za ňu doraziť. Po rýchlostnom súboji kapitánov Thomsona s Haytonom obaja narazili na mantinel a kanadský líder zamieril s bolestivou grimasou do šatne. V ďalší minútach tempo hry upadlo a za rozhodnutého stavu sa už len dohrávalo. Hofer sa v 57. minúte blysol ďalšími výbornými zákrokmi po strele Hatakku a bleskovej dorážke Aku Rätyho. Kanaďania mohli zveľadiť skóre v záverečnej presilovke, ale s ich šancami si poradil Annunen.