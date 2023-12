Kanaďania nadelili Lotyšom desiatku, Slováci sú na čele

MS "20" - A-skupina (Scandinavium):



Fínsko - Nemecko 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)



Góly: 9. Männistö (Bau), 22. Halttunen, 24. Bau (Hemming) - 6. Oswald (Hördler), 23. Hubner (Bicker), 34. Kechter (Elias), 35. Oswald (Hauf, Hördler).







Lotyšsko - Kanada 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)



Góly: 6. Geekie (Mateychuk, Celebrini), 8. Yager (Celebrini, Lamoureux), 22. Allard (Bonk, Savoie), 25. Rehkopf (Celebrini), 31. Celebrini (Wood, Mateychuk), 43. Minten (Nelson), 44. Wood, 46. Geekie (Minten, Savoie), 47. Rehkopf (Celebrini, Dumais), 51. Poitras







tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 2 2 0 0 0 15:2 6



2. Švédsko 1 1 0 0 0 6:0 3



3. Nemecko 1 1 0 0 0 4:3 3



4. Fínsko 2 0 0 0 2 5:9 0



5. Lotyšsko 1 0 0 0 1 0:16 0







B-skupina (Frölundaborg):



Nórsko - Česko 1:8 (0:2, 1:3, 0:3)



Góly: 11. Kulich (Prčík, Šapovaliv), 18. Kulich (Melovský, Hamara), 33. Čech (Becher), 33. Šalé, 39. Šalé (Melovský, Sapoušek), 49. Šapovaliv (Melovský, Kulich), 54. Šalé (Bareš, Rymon), 56. Kulich (Hamara, Štancl).







SLOVENSKO - Švajčiarsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 9. Honzek (Repčík), 59. Repčík (Mešár), 60. Petrovský. Rozhodovali: Eriksson (Švéd.), Hinterdobler (Nem.)- Heffner (Nem.), Riecken (Rak.), vylúčení: 5:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 986 divákov.



SLOVENSKO: Gajan - Štrbák, Nátny, Kmec, Žabka, Pišoja, Radivojevič, Moško - Mešár, Petrovský, Sýkora - Čiernik, Dvorský, Mišiak - Pekarčík, Repčík, Honzek - Žlnka, Dej, Suchý



Švajčiarsko: Beglieri - Dioncio, Terraneo, Füllemann, Muggli, Bünzli, Ustinkov, Christe - Müller, Schild, Taibel - Reinhard, Rod, Weber - Braillard, Meier, Reber - Gredig, Jenni, Meier







tabuľka B-skupiny:



1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 9:2 6



2. Česko 2 1 0 0 1 10:7 3



3. USA 1 1 0 0 0 4:1 3



4. Švajčiarsko 1 0 0 0 1 0:3 0



5. Nórsko 2 0 0 0 2 2:12 0



Göteborg 27. decembra (TASR) - Hokejisti Kanady deklasovali v stredajšom stretnutí majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov rovesníkov z Lotyšska 10:0. Najviac sa v dreseblysol 17-ročný center štvrtej formácie Macklin Celebrini, ktorý nazbieral päť bodov za gól a štyri asistencie.Predpokladaná jednotka budúcoročného draftu NHL nazbierala v dvoch dueloch na turnaji šesť bodov (2+4). Celebrini sa zároveň dostal na čelo kanadského bodovania o bod pred Čecha Jiřího Kulicha (3+2).Schuti si zastrieľali proti Nórom aj hráči Česka, ktorí triumfovali 8:1. Zápas režírovali útočníci Kulich a Eduard Šalé, ktorí zaknihovali hetrik. Česi získali vo švédskom Göteborgu prvé tri body do tabuľky B-skupiny, nováčik najvyššej kategórie Nórsko je po dvoch dueloch bez bodu.Nemci prekvapivo zdolali favorizovaných Fínov 4:3. V hale Scandinavium viedli Fíni 2:1 aj 3:2, no zlom nastal v prostrednej časti hry. Nemci dvoma gólmi v priebehu 91 sekúnd otočili stav vo svoj prospech a v tretej tretine odolali tlakuDvakrát sa do listiny strelcov zapísal krídelník elitnej nemeckej formácie Veit Oswald.Slovenský výber je po dvoch stretnutiach na čele B-skupiny so šiestimi bodmi. Mužstvo trénera Ivana Feneša nadviazalo na triumf s Čechmi a zdolalo aj húževnatých Švajčiarov (3:0). Veľkou oporou slovenského mužstva bol brankár Adam Gajan, ktorý zneškodnil všetkých 36 pokusovV ďalšom zápase sa Slováci predstavia v piatok 29. decembra tiež o 12.00 h proti Nórsku. V základnej skupine ich potom čakajú ešte Američania (31. decembra o 12.00).