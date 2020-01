Hokej-MS20: Lafreniere je najužitočnejší hráč

Individuálne ocenenia MS:



najlepší brankár - Joel Hofer (Kan.)



najlepší obranca - Rasmus Sandin (Švéd.)



najlepší útočník - Alexis Lafreniere (Kan.)



najužitočnejší hráč MS - Lafreniere







All Star Tím (podľa novinárov):



Hofer - Alexandr Romanov (Rus.), Sandin - Samuel Fagemo (Švéd.), Barrett Hayton (Kan.), Lafreniere





Ostrava 6. januára (TASR) - Kanadský útočník Alexis Lafreniere získal na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Česku cenu pre najužitočnejšieho hráča šampionátu. Okrem toho ho vyhlásili aj ako najlepšieho útočníka a zároveň sa dostal aj do All Star tímu.Osemnásťročný Lafreniere, ktorého odborníci považujú za jednotku tohtoročného draftu NHL, nazbieral v piatich dueloch na šampionáte dokopy desať bodov za štyri góly a šesť asistencií. Najproduktívnejší hráč bol švédsky útočník Samuel Fagemo s 13 bodmi (8+5) v siedmich dueloch, s ôsmimi bodmi bol aj najlepší strelec turnaja.Za najlepšieho brankára vyhlásili Lafrenierovho krajana Joela Hofera, najlepším obrancom sa stal Švéd Rasmus Sandin. Okrem tejto trojice sa do All Star tímu dostali aj ruský bek Alexander Romanov, Fagemo a kanadský kapitán Barrett Hayton.