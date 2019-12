Lauko si poškodil väzy v kolene a Čechom na domácich MS už nepomôže

Ostrava 27. decembra (TASR) - Český hokejista Jakub Lauko už na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov do hry nezasiahne. Útočník, ktorého v roku 2018 draftoval Boston Bruins a mal patriť k oporám Čechov, má poškodené väzy v kolene.



Lauko sa zranil vo víťaznom úvodnom vystúpení Čechov v Ostrave proti Rusom (4:3). "Jakub podstúpil vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Rieši sa jeho presun do USA, kde podstúpi ďalšie vyšetrenia a bude sa uzdravovať," potvrdil podľa iDnes.cz tréner českej dvadsiatky Václav Varaďa.