Hokej-MS20: Molnára vylúčili z prípravy

Bratislava 11. decembra (TASR) - Ondrej Molnár nebude súčasťou záverečnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na blížiace sa juniorské majstrovstvá sveta v Kanade. Útočník HK Nitra pyká za incident, ktorý sa udial na stredoškolskom florbalovom turnaji.



Molnár so spoluhráčom Adamom Sýkorom, ktorí hrali za nitriansku školu, sa počas zápasu zapojili do hromadnej šarvátky. Sedemnásťročný Molnár mal počas nej zraniť súpera. K incidentu zaujal v nedeľu trénerský štáb reprezentačnej dvadsiatky a vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) spoločné stanovisko.



"Ondrej Molnár nebude súčasťou záverečnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na blížiaci sa juniorský šampionát v Kanade. Dôvodom je incident zo stredoškolského florbalového turnaja, ktorého bol hráč súčasťou a počas ktorého sa dopustil zranenia svojho rovesníka. Trénerský štáb reprezentácie do 20 rokov sa na základe zhromaždených informácií o incidente po porade s vedením SZĽH rozhodol, že Ondrej Molnár nebude súčasťou tímu, kým orgány činné v trestnom konaní incident riadne nevyšetria. Slovenská reprezentácia do 20 rokov sa stretne od pondelka vo Zvolene a chce sa plne venovať príprave na juniorský šampionát v Kanade," znie v stanovisku zverejnenom na webe SZĽH.