VIDEO: Debutujúcemu Petrovickému vyšiel ťah s Hlavajom

Třinec 27. decembra (TASR) - Slováci zvládli kľúčový duel s Kazachstanom na MS do 20 rokov a môžu sa už pripravovať na Fínov - obhajcov titulu. Piatkový triumf 3:1 nad Kazachmi sa rodil ťažko, ale napokon bol zaslúžený. Trénera SR Róberta Petrovického potešilo najmä rozhodnutie postaviť do bránky Samuela Hlavaja, ktorý bol jednou z kľúčových postáv zápasu.



O víťazovi stretnutia sa rozhodlo v závere zápasu, v 58. minúte strelil víťazný gól Vladimír Daniel Tkáč. Triumf ešte poistil gólom do prázdnej bránky Róbert Džugan. Za stavu 1:1 sa však hralo na obe strany a Kazachstan bol blízko ku gólu v dvoch presilových hrách. Práve disciplína je podľa Petrovického vec, ktorú musia jeho zverenci do sobotňajšieho duelu zlepšiť. "Fauly vyplývali z toho, že toto je medzinárodný hokej, je to rýchlejšie. Neviem, či majú chalani návyky z juniorky, že majú hokejky hore, v modernom hokeji ju majú všetci dole. Puk ide prvý. Ale to sa stáva. Vylúčení bolo o trochu viac, než sme chceli, svoje zohrala aj nervozita. Musíme si dať na to pozor a musíme vylepšiť disciplínu. Verím, že po tomto zápase všetko opadlo a naša hra sa bude niesť v takom lepšom duchu," zhodnotil kormidelník SR.







Po dôležitom triumfe, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou pošle Slovákov do štvrťfinále, bol spokojný celý realizačný tím. Kazachovia majú na konte dve prehry z dvoch zápasov a pred sebou duely s favoritmi na titul Fínskom a Švédskom. Psychický tlak by teda mal z hráčov opadnúť. "Opadne, v dobrom slova zmysle. Nie je jednoduché hrať na MS, môžem to porovnať zo svojej skúsenosti. Každé víťazstvo si treba užiť, ale musíme sa už pripraviť na Fínov, pozrieme si hneď aj video. Musíme sa posunúť každým dňom," dodal Petrovický.







Slováci svojho súpera prestrieľali, ale rozdiel bol tesný. Kazašský brankár kryl 23 pokusov, Samuel Hlavaj o jeden menej. Petrovický bol preto rád, že voľba jednotky padla na Hlavaja. "Chytal dobre, záver mal fantastický. Aj čo som ja videl, bol koncentrovaný, čo bolo veľmi dôležité. Gól si rozoberie s trénerom brankárov. Rozhodnutie, že pôjde do bránky, bolo spoločné. Sme radi, že sme urobili dobré rozhodnutie."



Inkasovaný gól Hlavaja mrzel, ale predtým mal niekoľko vynikajúcich zákrokov. "Očakával som strelu z tej strany, z ktorej padol gól, ale šuchlo ma to a padlo mi to do bránky. Nič sa nedá robiť." Svoje kľúčové zákroky predviedol podľa vlastných slov v prvej tretine, no plné ruky a nohy práce mal aj v závere zápasu, keď hral Kazachstan dve presilové hry. "Každý faul je ťažký pre tím, lebo je nás o jedného menej. Sme radi, že sme to ubránili, hoci sme raz v oslabení inkasovali. Ale ostatné ubránené oslabovky nás nakopli."







Hlavaj mal v zápase veľakrát ťažké situácie, pretože Kazachovia boli veľmi húževnatí, pri strelách sa snažili zakryť brankárovi Slovenska výhľad. "Toto je moderný hokej, dnes sa hrá na škaredé góly, padajú po takomto clonení, pekných gólov už je vidieť čoraz menej," uviedol Hlavaj a dodal: "Náročné bolo to, že to bol pre mnohých prvý zápas na MS. Niektorým chalanom sa aj roztriasli kolená vďaka atmosfére v hľadisku. Ale postupne to opadlo."



Najmä druhé vylúčenie počas záverečného tlaku Slovenska bolo veľmi nešťastné. Obranca Česánek vystrelil puk spoza červenej čiary až do ochrannej siete, čo automaticky znamenalo trest za zdržovanie hry. Petrovický prezradil, čo v to v tej chvíli urobilo s jeho nervovou sústavou: "Stáva sa, nespravíme s tým nič. Hokej je veľmi rýchla hra. Aj situácia predtým, keď sa hráč napichol pri strele na hokejku sa jednoducho stala. Ale zvládli sme to a sme radi, že sme napokon zvíťazili."