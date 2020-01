Hokej-MS20: Rusko zdolalo Švédsko 5:4 pp a postúpilo do finále

MS hráčov do 20 rokov:



semifinále:



Švédsko - Rusko 4:5 pp (2:3, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 1. Sandin (D. Gustafsson), 15. Fagemo (Lundkvist, Sandin), 32. Sandin (Fagemo, Nassen), 45. Lundkvist (Sandin, Nassen) – 4. Morozov (Podkolzin, Dorofejev), 6. Chovanov (Alexandrov, Denisenko), 13. Sokolov, 49. Sokolov (Chovanov), 64. Morozov (Podkozlin, Voronkov). Rozhodcovia: Lawrence (Kan.), Vikman (Fín.) – Hägerström (Fín.), Huseby (Kan.), vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše: Höglander 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku - Chovanov 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 8693 divákov.



Švédsko: Alnefelt - Söderström, Sandin, Lundkvist, Ginning, Broberg, Björnfot, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson, Höglander – Berggren, Bäck, Pašič – Holtz, Henriksson, Raymond – H. Gustafsson, Öberg, Nässén - Eriksson

Rusko: Askarov (45. Miftachov) – Romanov, Galeňuk, Pylenkov, Zamula, Misjul, Žuravljov, Malyšev – Denisenko, Chovanov, Sokolov – Dorofejev, Morozov, Alexandrov – Marčenko, Voronkov, Podkolzin – Rtiščev, Kruglov, Sorkin – Grošev

4. januára (TASR) - Prvými finalistami majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v Česku sa stali ruskí hokejisti. V sobotňajšom semifinále zdolali Švédov 5:4 po predĺžení. O triumfe v dramatickom dueli v Ostrave rozhodol v 64. minúte Ivan Morozov.O druhom finalistov rozhodne večerný zápas Kanady s obhajcami trofeje z Fínska. Boj o zlato je na programe v nedeľu od 19.00 h, súboj o bronz odštartuje o štyri hodiny skôr.Prvý semifinálový duel priniesol veľmi zaujímavý hokej a už v úvodnej tretine aj päť gólov. Severania sa ujali vedenia už po 16 sekundách, keď po buly presadil tvrdou strelou Sandin. Potom však prišli chvíle, ktorá otočila v dvoch presilovkách. Najprv sa v 2. minúte presadil švihom z pravého kruhu Morozov a po treste 5+DKZ pre Höglandera za napadnutie hlavy a krku aj Chovanov. Rusi mali navrch a vytvorili si ešte niekoľko ďalších šancí. Jednu z nich premenil v 13. minúte Morozov po chybe brankára Alnefelta. O dve minúty neskôr si zahrali v početnej výhode aj Švédi a i oni ju využili, z vrcholu ľavého kruhu namieril presne Fagemo - 2:3.Rusi mohli ísť do dvojgólového vedenia hneď v úvode druhého dejstva, Alnefeltovi sa odrazil puk smerom do siete, no švédsky brankár predviedol rýchly reflex a stihol ho vyraziť. V 27. minúte sa zase predviedol Askarov, keď si poradil s dorážkou Pašiča i samostatným prienikom Henrikssona. Švédom sa podarilo vyrovnať o päť minút neskôr pri presilovke, delovkou od modrej sa presadil Fagemo. V závere tretiny mohli ísť opäť do vedenia Rusi, no Alnefelt bol proti a hokejkou vyrazil Marčenkovu strelu, ktoré mierila do odkrytej bránky.Nerozhodný stav zlomili v ďalšej početnej výhode Švédi, keď Lundkvist v 45. minúte prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste - 4:3.následne vymenila brankára a medzi tri žŕdky sa postavil Miftachov. Prešli len štyri minúty a opäť bolo vyrovnané. Sokolov si vymenil puk s Chovanovom a z ľavej strany z veľkého uhla prekvapil Alnefelta. V ďalšom priebehu už gól nepadol a tak dramatický duel vyústil do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe a postupe Ruska Morozov.