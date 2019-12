MS20: Slováci chcú prekvapiť Fínov

Třinec 28. decembra (TASR) – Slovákov čaká v druhom zápase na MS v hokeji do 20 rokov obhajca titulu z Fínska. Súper z kategórie najťažších, ale podľa útočníka Olivera Okuliara sa môže stať všetko.



V piatkovom zápase proti Kazachstanu slovenskí hokejisti vydreli triumf 3:1 až v závere, proti prehustenej a húževnatej obrane nováčika sa ťažko presadzovali. S Fínmi by im mohol štýl hry sedieť viac, Okuliar by rád privítal prekvapivý rezultát.



S Kazachstanom to bolo 40 minút veľmi vyrovnané, no v tretej tretine už bola výraznejšia prevaha Slovákov. "Hralo sa o tri body, v podstate postupové, takže som rád, že sme to zvládli," povedal Okuliar, strelec prvého gólu v zápase.



V tretej tretine však pred rozhodujúcim gólom Tkáča mohli Slováci zápas stratiť. Hrali dvakrát v oslabení, aj v prvej tretine sa dopustili niekoľkých zbytočných faulov. Dva z nich spôsobil práve Tkáč: "Bolo to zbytočné. Pri prvom faule som zdvihol hokejku a trafil som súpera do prilby, to bolo nechtiac. Ale v druhom prípade to bolo úplne zbytočné a beriem to na seba."



Zverenci trénera Róberta Petrovického napokon svoju prevahu v treťom dejstve korunovali dvoma gólmi, tréner ich nabádal najmä k trpezlivosti. "Hrali sme 40 minút slušný hokej, takže nás nabádal, aby sme sa nezlomili," prezradil Okuliar.



Devätnásťročný krídelník by mal na šampionáte ťahať ofenzívu Slovenska spolu s Maxom Čajkovičom, obaja mali prsty pri prvom góle zápasu. Práve po akcii Čajkoviča prekonal Okuliar brankára Nureka. "Čajkovič dobre zapracoval na modrej čiare, našiel Sama Kňažka, ja som si zakričal a prihral mi," opísal Okuliar gólový moment.



Tréner Petrovický pred zápasom s Kazachmi vedel, čo jeho zverencov čaká. Už po generálke s Ruskom hovoril o tom, že reprezentanti Kazachstanu budú prehusťovať stredné pásmo a bude ťažké sa presadiť. Napokon to hráči zvládli. Proti Fínsku ich čaká otvorenejšia partia, ktorá je Slovákom bližšia. Ofenzívny potenciál Fínov je však obrovský.



"Robilo nám problém presadiť sa proti Kazachom, hrali systémom 1-3-1, takže bolo to nepríjemné a museli sme ťahať puky zospodu útočníkom a museli sme to nahadzovať. Inak sa tam nedalo dostať. S Fínskom sa sústredíme na obranu aj útok. Oni budú musieť vyhrať, my môžeme len prekvapiť. Chceme vyhrať každý zápas a všetko je možné," uzavrel Okuliar.