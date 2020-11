Slovenskí hokejisti do 20 rokov odštartujú záver prípravy vo Zvolene

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartuje záverečnú prípravu na juniorský svetový šampionát v kanadskom Edmontone 30. novembra vo Zvolene. Nominovaní hráči i členovia realizačného tímu budú počas dvojtýždňového sústredenia na Slovensku izolovaní v karanténnom centre, ktorého zriadenie schválil Ústredný krízový štáb SR. Štyridsaťčlenná výprava následne 13. decembra odletí do Kanady.



Život v "bubline" bude podliehať dodržiavaniu prísnych hygienických nariadení a plneniu požiadaviek nielen zo strany krízového štábu, ale aj Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a kanadských organizátorov MS "20". Karanténne hokejové centrum vo Zvolene bude funkčné od 30. novembra príchodom a následným pretestovaním všetkých účastníkov prípravného kempu. "Do záverečnej prípravy pozveme štyridsať hráčov a piatich brankárov, prakticky dve kompletné mužstvá. Rozbiehať sa budeme tréningovými jednotkami. Ku koncu prvého týždňa si chlapci, rozdelení do tímov, zahrajú dva zápasy proti sebe, v ktorých sa budú môcť ukázať. Z nariadení organizátorov šampionátu a IIHF následne vyplýva, že od 6. decembra, teda sedem dní pred odletom, budeme musieť podstúpiť tri kompletné testovania so zaznamenaním výsledkov. Po dvoch týždňoch doma bude nasledovať odlet do Kanady," uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner SR "20" Róbert Petrovický.



Početnú nomináciu hráčov, ktorí v záverečný novembrový deň odštartujú prípravu na šampionát, oznámi realizačný tím začiatkom budúceho týždňa. "V uplynulých dňoch a týždňoch sme pravidelne komunikovali s trénermi a manažérmi klubov, v ktorých chlapci pôsobia. Snažili sme sa, aby všetci hráči, s ktorými chceme začať prípravu na šampionát, boli k dispozícii 30. novembra. Chlapcov pozorne sledujeme. Viacerým chceme dať šancu, aby sa ukázali a vo Zvolene zabojovali o miesto na šampionát. Budeme mať k dispozícii hokejistov s ročníkom narodenia 2001, 2002 aj mladších," priblížil Petrovický, pôsobiaci na striedačke juniorskej reprezentácie druhú sezónu.



Príprava na tohtoročné unikátne MS "20", ktoré sa uskutočnia výlučne v Edmontone bez divákov a v "bubline", je výrazne sťažená, keďže niektorí z juniorských reprezentantov nestihli z dôvodu protipandemických opatrení odohrať od začiatku sezóny ani jeden ostrý súťažný zápas. Iní ich majú na konte len zopár. "Každý kemp pred vrcholným podujatím je náročný. Situácia nie je jednoduchá. Preto sme chceli začať skôr a vidieť v akcii aj mená, ktoré naposledy hrali pred niekoľkými týždňami či mesiacmi. Vybrali sme si mix chlapcov. Takých, ktorí mali v kluboch možnosť absolvovať aj zápasy a odohrali ich viac, ale aj takých, ktorí momentálne trénujú len v skupinách na základe opatrení. Všetci, vrátane legionárov z európskych líg, budú na Slovensku už pred zrazom s tým, že budú mať k dispozícii aktuálny test, aby k nám mohli pricestovať," doplnil pre hockeyslovakia.sk Petrovický.



Po leteckom presune z Viedne do Edmontonu maximálne 40-člennej slovenskej výpravy a povinnej izolácii podľa nariadení organizátorov odštartujú reprezentanti tréningovú prípravu v dejisku na ostrý začiatok šampionátu. Odohrajú dva prípravné zápasy, v noci na 22. decembra (3.30 SEČ) nastúpia proti ruským rovesníkom a o deň neskôr (20.00 SEČ) proti rakúskym. Do šampionátu vstúpia už 25. decembra o 20.00 SEČ v otváracom súboji celého podujatia proti Švajčiarom. Po dueli s Helvétmi budú pokračovať z nedele na pondelok 28. decembra s úvodným buly presne o polnoci SEČ proti Kanade. V noci na utorok od 3.30 vyzvú Nemcov a v stredu 30. decembra o 20.00 uzavrú boje v A-skupine proti Fínsku. Do štvrťfinále postúpia z každej skupiny tímy na prvom až štvrtom mieste. Štvrťfinálové duely v edmontonskom Rogers Place budú na programe v sobotu 2. januára, semifinálové o dva dni neskôr a medailové 5. januára. Keďže nikto nevypadáva, šampionátová cesta tímov umiestnených na piatych priečkach v oboch skupinách sa skončí po základnej fáze.