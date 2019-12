Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali na MS so Švédmi

MS do 20 rokov - A-skupina (Třinec):



Švédsko - Slovensko 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)



Góly: 9. Holtz (Söderström, Raymond), 10. Eriksson (Henriksson, Bäck), 14. Broberg (Nässén), 26. Bäck (Ginning, Berggren), 37. Holtz (Söderström, Berggren), 60. Fagemo (Höglander, Lundkvist) - 46. Kováčik (Okuliar, Stacha), 59. Džugan (Faško-Rudáš). Rozhodovali: Lawrence (Kan.), Schrader (Nem.) – Huseby (Kan.), Obwegeser (Švaj.), vylúčení: 7:10 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, 4154 divákov.



Švédsko: Alnefelt - Sandin, Söderström, Ginning, Lundkvist, Björnfot, Broberg, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson, Höglander – Pašič, Bäck, Berggren – Holtz, Henriksson, Raymond – H. Gustafsson, Öberg, Nässén - Eriksson



Slovensko: Hlavaj - Vitaloš, Stacha, Mudrák, Kňažko, Dlugoš, Bučko, Česánek, Turan - Faško-Rudáš, M. Minárik, Okuliar - Džugan, Kováčik, Čajkovič - Tkáč, Paulíny, Jendek - Ďurina, J. Minárik, Mrázik

Tabuľka A-skupiny:



1. Švédsko 4 3 1 0 0 20:8 11*



2. Fínsko 3 2 0 1 0 17:5 7*



3. Švajčiarsko 3 2 0 0 1 14:10 6*



4. SLOVENSKO 4 1 0 0 3 8:22 3*



---------------------------------



5. Kazachstan 4 0 0 0 4 7:21 0



*-postup do štvrťfinále



Třinec 31. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom štvrtom zápase na MS tejto vekovej kategórie so Švédmi 2:6. Už pred silvestrovským súbojom bolo jasné, že v třineckej A-skupine obsadia štvrté miesto. Vo štvrtkovom štvrťfinále narazia na jedného z dvojice USA - Kanada, meno súpera sa dozvedia až po utorkovom večernom dueli ostravskej B-skupiny Kanada - Česko.Mladí Slováci zaostávali proti Švédom vo všetkých herných činnostiach, gólovo sa dokázali presadiť až v tretej tretine za stavu 0:5. V 46. minúte využil presilovku Kristián Kováčik a necelé dve minúty pred koncom dal gól Róbert Džugan, ktorý tak skóroval aj vo štvrtom vystúpení na MS. O dominancii severanov svedčí aj pomer striel 42:18 v ich prospech. Švédi vyhrali A-skupinu so ziskom 11 bodov. V základnej skupine juniorských MS neprehrali viac ako desať rokov, sériu víťazstiev natiahli už na 52 zápasov.Zverenci trénera Róberta Petrovického dokázali v štyroch stretnutiach v A-skupine získať tri body za úvodné víťazstvo 3:1 nad Kazachstanom, vďaka ktorému sa vyhli bojom o záchranu a zabezpečili si účasť vo štvrťfinále.Ako sa bude zápas vyvíjať, naznačili už úvodné striedania. Švédi si už po 40 sekundách vytvorili prvú obrovskú šancu, keď sa po rýchlej kombinácii Fagemo ocitol sám pred Hlavajom, ale trafil iba vyrážačku slovenského brankára. Favorizovaní severania dominovali na puku, diktovali hru, Slováci sa zamerali na obranu, smerom dopredu boli neškodní. Podarilo sa im síce ubrániť prvú švédsku presilovku, ale tesne po jej skončení Holtz strelou spoza obrancu prekvapil Hlavaja a poslal svoj tím do vedenia. Už o 15 sekúnd neskôr bolo 2:0, keď Mudrák stratil puk pri mantineli, Henriksson prihral Erikssonovi, ktorý namieril presne k ľavej žŕdke. Petrovického zverenci potom dostali možnosť zahrať si prvýkrát presilovku, no paradoxne takmer inkasovali, v oslabení sa vyrútili dopredu dvaja osamotení švédski hráči, Eriksson tentoraz ale Hlavaja neprekonal. "Trom korunkám" to vyšlo až pri druhej slovenskej presilovke, keď sa z medzikružia presadil nepokrytý Broberg - 3:0. O ofenzívnej nemohúcnosti Slovákov svedčí fakt, že prvú strelu do priestoru troch žrdí vyslali až v 14. minúte. Vážnejšiu šancu si vypracovali až v samom závere tretiny, keď po prihrávke Čajkoviča napálil Mudrák puk len do Alnefelta.O osude zápasu bolo po prvej dvadsaťminútovke prakticky rozhodnuté. V 2. tretine sa Slováci zamerali najmä na to, aby viac neinkasovali. Už v 23. minúte však zle striedali, čo potrestal Öberg, ktorý prestrelil Hlavaja. Petrovický si však vzal trénerskú výzvu a po preštudovaní videozáznamu rozhodcovia gól neuznali pre ofsajd. Štvrtému presnému zásahu Švédov však Slováci nezabránili. V 26. min Ginning skvele načasoval prihrávku na Bäcka, ktorému stačilo len nastaviť hokejku. Piaty gól pridal v 37. min v početnej výhode Holtz, ktorý ukryl svoju strelu švihom za brániacich hráčov. Slováci nedokázali účinne brzdiť akcie súpera, ktorý neustále hrozil.Na začiatku tretieho dejstva zachránila Hlavaja od šiesteho inkasovaného gólu žŕdka, ktorú rozozvučal vo vlastnom oslabení H. Gustafsson. Slovákom sa podarilo znížiť až v 46. minúte, keď zavreli súpera v presilovke a po strele Okuliara a aktivite Kováčika prepadol Alnefeltovi puk za chrbát - 5:1. Ďalšie minúty poznačili šarvátky a časté vylúčenia, ktoré rozkúskovali hru. Švédi v závere zvoľnili a dovolili Slovákom pridať druhý gól. Alnefelta prekonal v 59. minúte po rýchlom prečíslení Džugan, ktorý tak skóroval aj vo štvrtom vystúpení na MS. Záverečné slovo mal ale Fagemo, ktorý v presilovke spečatil výsledok na konečných 6:2.