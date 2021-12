Filip Mešár: Musíme podávať najlepšie výkony, aké vieme

Red Deer 26. decembra (TASR) - Uvedomujúc si obrovskú silu prvého protivníka vykorčuľujú slovenskí hokejisti v noci na pondelok o 3.30 SEČ na svoj otvárací súboj v rámci majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov v kanadskom Red Deere. Meno súpera nebudí v hráčoch len rešpekt, ale aj odhodlanie vytiahnuť sa proti favorizovaným Američanom a v úvodnom súboji prekvapiť obhajcov triumfu. Šampionátovú premiéru na juniorskej úrovni si odbijú aj dvaja ešte len 16-roční hokejisti Maxim Štrbák a Dalibor Dvorský.



Štrbák sa jej neobáva. K zápasu proti juniorom USA pristupuje ako k hociktorému inému v kariére. S maximálnym nasadením a zodpovednosťou. "Čaká ma niečo nové, no verím, že som veľmi dobre pripravený. Máme skvelý tím, maximálne sa teším. Aj Američania majú veľmi kvalitný tím. Začiatok bude pre mňa možno trošku zložitejší, ale všetko sa dá zvládnuť. Verím, že aj chlapci mi pomôžu. Američania sú kvalitní korčuliari s dobrým technickým vybavením. Budem sa snažiť hrať v defenzíve čo najlepšie, to znamená jednoducho so snahou posúvať puky dopredu," povedal 16-ročný Štrbák v rozhovore pre portál hockeyslovakia.sk.



Slováci očakávajú od zámorského protivníka aktívny prístup od úvodných sekúnd. Vedia, že Američania budú rýchlo korčuľovať, vysoko napádať a dohrávať osobné súboje. Uvedomuje si to aj útočník Filip Mešár, ktorý by mal v 17 rokoch patriť k lídrom výberu trénera Ivana Feneša. "Do turnaja chceme vstúpiť víťazne, ale nebude to jednoduché. USA je kvalitný súper, navyše úradujúci šampión. Nič jednoduché nás nečaká. Budeme musieť dobre korčuľovať, dohrávať súboje, blokovať strely a vpredu cloniť pred súperovým brankárom. Ale sme pripravení. Zamerali sme sa na tieto prvky na poslednom tréningu pred zápasom a vyzeralo to dobre. Verím, že prvú prekážku zvládneme,“ uviedol útočník HK Poprad, ktorý sa gólovo presadil v jedinom prípravnom zápase Slovákov proti Nemecku (4:0). V úvode druhej tretiny využil presilovú hru po skvelej prihrávke Juraja Slafkovského a presnom zakončení z prvej. Práve útok Serváca Petrovského s Mešárom a Slafkovským na krídlach by mal patriť k najväčším zbraniam slovenskej ofenzívy. Všetci traja majú pritom len 17 rokov. "Hoci sme mladší, odmalička sa veľmi dobre poznáme. Uvedomujeme si, že tím musíme potiahnuť. Vo formácii na tréningu nám to funguje. Verím, že na to nadviažeme aj v zápasoch," praje si Filip Mešár.



Slováci pred štartom juniorského šampionátu cítia, že fanúšikovia doma majú od nich veľké očakávania. V interných tímových kruhoch však mladí reprezentanti krotia prehnané emócie. "Veľmi ma teší, že ľudia nám veria. Ale popravde, nesnažíme sa to príliš vnímať. Ak by sme to riešili, mohlo by nám to v zápasoch zväzovať ruky, a to nie je dobré. Musíme ísť od zápasu k zápasu, podávať najlepšie výkony, aké vieme. A verím, že nimi slovenských fanúšikov nesklameme," dodal Mešár pre hockeyslovakia.sk.